4不原則 中監准扁出席陳致中造勢

（中央社記者趙麗妍台中16日電）保外就醫的前總統陳水扁向台中監獄申請明天出席兒子陳致中的造勢晚會，台中監獄今天表示，考量家庭親情，准許陳水扁出席，但須遵守「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不受訪」，可停留1.5小時。

陳致中投入民進黨高雄市議員黨內初選，明晚將舉辦造勢晚會。台中監獄副典獄長李進國表示，15日下班前，接獲陳水扁以傳真方式遞交的申請文件，今天召開會議審查。

李進國表示，原考量是政治活動，但陳致中是陳水扁的兒子，基於家庭親情等因素，准許陳水扁可以到場，但需遵守「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不受訪」原則，需有醫師陪同，可停留1.5小時。