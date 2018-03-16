4不原則 中監准扁出席陳致中造勢

（中央社記者趙麗妍台中16日電）保外就醫的前總統陳水扁向台中監獄申請明天出席兒子陳致中的造勢晚會，台中監獄今天表示，考量家庭親情，准許陳水扁出席，但須遵守「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不受訪」，可停留1.5小時。
陳致中投入民進黨高雄市議員黨內初選，明晚將舉辦造勢晚會。台中監獄副典獄長李進國表示，15日下班前，接獲陳水扁以傳真方式遞交的申請文件，今天召開會議審查。
李進國表示，原考量是政治活動，但陳致中是陳水扁的兒子，基於家庭親情等因素，准許陳水扁可以到場，但需遵守「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不受訪」原則，需有醫師陪同，可停留1.5小時。
李進國重申，陳水扁需遵守民國104年1月5日所簽署的保外醫治相關規範。
法務部日前指出，依「監獄行刑法施行細則」第73條第 5 款第 3 目規定，保外醫治受刑人離開住居所時應報告監獄；「保外醫治受刑人管理規則」第 3條第 6款也規定除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關活動。
陳水扁年初前往翠山莊為前總統李登輝祝壽等4項活動，遭中監認定事前都只有口頭告知要北上訪友，但事實上都與陳述的不符，已明顯違反規定，發函要求未來外出參加社區職能治療應在7天前申請。（編輯：黃瑞弘）1070316