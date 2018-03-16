王溢正熱身賽5局失1分 心態待調整

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職官辦熱身賽Lamigo桃猿隊今天與統一獅隊交手，桃猿隊先發投手王溢正投5局失1分，率隊以4比3拿勝；王溢正表示，面對即將開打的球季，心態都還在調整。

桃猿隊先發投手王溢正，今天比賽前兩局沒被獅隊敲出安打，5局接連被敲3支安打，失掉1分，但適時穩住，沒有再多掉分數，總計投5局被敲5支安打，失掉1分責失分，數據上看來表現不錯。

王溢正表示，「今天注重在調整投球時讓腳踩得穩一點」，投球策略就是投給打者打，總教練洪一中表示，王溢正這場比賽表現馬馬虎虎，速度好像沒有出來，對此王溢正則表示，現階段還沒有把速度往上拉很快，天氣比較暖時，投球速度往上拉的效果也會比較好。