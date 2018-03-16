NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈婚宴蟑螂母女挨告　再不出庭將通緝豪媽首度到場　林書緯：沒有多想天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

台資PCB製造海內外產值 今年估增4%

中央社2018/03/16 22:25
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北16日電）台灣電路板協會（TPCA）今天舉辦第9屆第3次會員大會，預估今年台資PCB（印刷電路板）製造海內外產值將成長4%；經濟部長沈榮津看好台灣電路板產業今年能邁向兆元規模。

今天大會在南方莊園舉辦，將近300名會員代表參加，由台灣電路板協會理事長、同時也是軟板廠嘉聯益總經理吳永輝主持，會後舉辦高峰論壇與慶祝晚宴。

出席大會的沈榮津說，去年PCB產業鏈站上新台幣9000億元的歷史新高，期勉台灣電路板產業在2018年能邁向兆元里程碑，共創台灣電子產業新榮景。

吳永輝表示，今年適逢協會創立20週年，首度舉辦20週年慶祝晚宴活動，感謝會員廠商支持下，會員家數不斷創新高；白皮書策略行動去年成果卓著，在工業局電資組的大力支持下，PCB智慧製造、軟板聯盟兩大國家型計畫正式通過，設備安全與設備通訊協定規範標準也同步於兩岸積極推廣。

吳永輝指出，2017年台資PCB製造海內外產值首次突破新台幣6100億元，年成長率達9.5%，今年預估將成長4%；今年不但是協會20週年，也是產業邁向下一個峰頂的元年，期許產業與協會一同成長，再創輝煌20年。

除報告年度工作計畫，台灣電路板協會在20週年紀念活動中，特別安排「正面迎接台灣PCB產業下一個新紀元」高峰論壇，另邀請產業貴賓針對「智慧製造」與「全球競合」進行與談，吸引超過300名以上產業代表與會。（編輯：林沂鋒）1070316

永平中學疑食物中毒 逾4百...北韓外長會瑞典總理 談話內...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan