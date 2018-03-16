川普一句終歸要換 官員異動還有戲

對高階幕僚的大整頓，也許尚未結束。以反覆無常聞名的川普，似乎還對一部分高階幕僚不滿，而他常考慮撤換，也讓身邊部分人確信他很快就會有所行動。

不過才9個月時間，川普已開除或趕走6位「非凡人才」，包括國務卿、衛生部長、白宮幕僚長、首席策士、首席經濟顧問和白宮新聞秘書。

紐約時報報導，在去年6月首場內閣全員到齊的會議上，川普聲稱他組成了一支「非凡人才組成的非凡團隊」，博得與會高階幕僚滿堂喝采。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國媒體披露白宮國家安全顧問麥馬斯特將遭開除，雖然白宮否認相關報導，但媒體依舊列出包括麥馬斯特在內的多名「危險名單」，並指川普現更依賴直覺是否對盤來找人。

川普今天便語帶不祥地表示：「總是要調整的，我覺得你們想要看到改變，我也想看到一些不同的意見。」

可能異動者包括國家安全顧問麥馬斯特（H. R.McMaster）。3位接近川普的人士表示，川普已斷定應撤換麥馬斯特，只是時間與繼任者還不到可公布的時候。

麥馬斯特常與川普意見相左。2名熟悉麥馬斯特思維的人士透露，麥馬斯特不像去年還會服從以取悅總統，這回他已準備走人，僅待總統開口。官員表示，麥馬斯特和川普一直合不來。

據4名熟知白宮西廂人事討論的官員表示，其中一名力主趕走麥馬斯特的人是白宮幕僚長凱利（JohnKelly）。前陸戰隊四星將領凱利常與麥馬斯特爭執。

這4名官員表示，凱利認為麥馬斯特長期致力於削弱國務卿提勒森（Rex Tillerson）的地位，甚至比川普還急著要趕走麥馬斯特。提勒森本週遭川普革職。

若麥馬斯特走人，最常被提及的繼任人選是波頓（John Bolton）。波頓是鷹派的前美國駐聯合國大使，川普很喜歡在電視上看到他。

另一可能人選是退役陸軍中將、目前擔任國家安全會議幕僚長的凱洛格（Keith Kellogg），不過凱洛格如要更上層樓，必須克服白宮部分人士的阻力。

據白宮官員表示，其實凱利也岌岌可危，據說他私下太常對老闆說不，讓川普很火。

川普對凱利不滿日增，有部分原因是凱利阻撓他推動對進口鋼鋁課重稅，且數週前白宮新聞秘書波特（Rob Porter）爆出家暴醜聞時，川普在電話裡跟老朋友抱怨，凱利處理得一團糟，據說還用了不堪字眼。

在川普本週的部分決策裡，凱利也是狀況外，包括沒立即意識到川普是認真考量柯德洛（Larry Kudlow）接任首席經濟顧問。

被列入可能丟官名單上的，還包括住房與城市發展部（HUD）部長卡森（Ben Carson）及退伍軍人事務部部長舒爾金（David Shulkin），兩人都因醜事上頭條，讓川普難堪。

卡森購買餐桌、餐椅和餐櫥，竟花了3.1萬美元。舒爾金跟妻子去了趟歐洲，10天花了高達12.2萬美元。

司法部長塞申斯（Jeff Sessions）也岌岌可危，早在他決定迴避監督通俄案調查時，就已惹惱川普，成了川普經常攻擊的對象。

思考換人，是川普長久來的習慣，但是他未必真的付諸行動。他會問幕僚對某人的看法，問外部友人與高階顧問，特定職位換人是否會更好等，做自己版本的民調，但也常問了之後無疾而終。

接近川普的人士最近表示，川普對理解總統職務開始更有自信，開始更加仰賴自己的直覺，高度重視他與對方的相互吸引力，注重對方是否願意承認他才是政策的最終定奪者，而非對方的經歷或適任性。（譯者：陳亦偉/核稿：陳政一）1070316