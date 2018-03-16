NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈婚宴蟑螂母女挨告　再不出庭將通緝豪媽首度到場　林書緯：沒有多想天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

歐盟擬徵數位稅 針對跨國科技巨頭

中央社2018/03/16 22:41
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）隨著貿易戰可能爆發，加劇大西洋兩岸緊張局勢，歐洲聯盟（EU）下週將公布數位稅計畫，瞄準臉書、亞馬遜與谷歌公司等美國科技巨頭開鍘。

法新社報導，這項政策意在回收跨國公司轉移到低稅國家的數以十億計歐元，將在布魯塞爾當局對矽谷巨擘的一波攻勢中開闢新戰線。

法新社手邊的草案指出，歐盟當局提議針對「大科技公司」在歐盟境內的整體收入徵稅，不侷限於利潤，並將稅率定於2%到5%間。

歐盟經濟事務執委莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）表示，他預計21日宣布的計畫將在對數位公司課稅方面「創造共識與衝擊」。

然而，有鑑於歐盟當局準備對美國總統川普決定開徵鋼鋁關稅進行回擊，數位稅計畫也可能引發外界對貿易戰的憂慮。

這項數位稅計畫將針對谷歌（Google）、臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Airbnb租房網與優步（Uber）等全球年營業額超過7億5000萬歐元（約新台幣269億元）的公司。

規模較小且難與這類大型跨國公司競爭的歐洲新創公司，則將倖免於難。知情人士向法新社透露，Netflix（網飛）等倚靠用戶訂閱的公司也有可能逃過一劫。（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070316

川普一句終歸要換 官員異...砸錢換影響力 新書稱中國收...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan