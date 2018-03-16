歐盟擬徵數位稅 針對跨國科技巨頭

歐盟經濟事務執委莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）表示，他預計21日宣布的計畫將在對數位公司課稅方面「創造共識與衝擊」。

法新社手邊的草案指出，歐盟當局提議針對「大科技公司」在歐盟境內的整體收入徵稅，不侷限於利潤，並將稅率定於2%到5%間。

法新社報導，這項政策意在回收跨國公司轉移到低稅國家的數以十億計歐元，將在布魯塞爾當局對矽谷巨擘的一波攻勢中開闢新戰線。

然而，有鑑於歐盟當局準備對美國總統川普決定開徵鋼鋁關稅進行回擊，數位稅計畫也可能引發外界對貿易戰的憂慮。

這項數位稅計畫將針對谷歌（Google）、臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Airbnb租房網與優步（Uber）等全球年營業額超過7億5000萬歐元（約新台幣269億元）的公司。

規模較小且難與這類大型跨國公司競爭的歐洲新創公司，則將倖免於難。知情人士向法新社透露，Netflix（網飛）等倚靠用戶訂閱的公司也有可能逃過一劫。（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070316