砸錢換影響力 新書稱中國收買美國政要親戚

華爾街日報報導，美國保守派作家、政府問責研究所（Government Accountability Institute）總裁施威澤（Peter Schweizer）的著作曾讓美國聯邦調查局調查柯林頓基金會，這次新書「秘密帝國：美國政治階層是如何隱藏腐敗並讓親友致富」（Secret Empires:How the American Political Class HidesCorruption and Enriches Family and Friends）又引爆關注。

（中央社台北16日電）繼澳洲學者出書談澳洲政壇受中國影響後，20日美國將有新書上市，內容指涉中國試圖透過與美國政要的家人進行生意往來獲得影響力，前副總統拜登和共和黨參議員麥康奈的家人是其中例子。

這本新書說，美國航運公司福茂集團（ForemostGroup）由美國交通部長趙小蘭的家族經營，趙小蘭的妹妹趙安吉（Angela Chao）在2016年美國總統選舉10天後，被任命為中國銀行股份有限公司的董事會主席。

書中指福茂集團與大型央企中國船舶工業集團公司有重大業務往來。施威澤認為，因為這層關係，趙小蘭的丈夫、共和黨參議員麥康奈（Mitch McConnell）已經軟化了他對中國的看法。

此外，書中說，由拜登（Joseph Biden）的兒子和美國前國務卿凱瑞（John Kerry）繼子所有的投資公司Rosemont Seneca Partners與中國政府的關係密切。2013年12月，拜登和凱瑞在位時，在中國政府支持下，中國銀行與該公司合作成立了10億美元基金，這是西方公司首次有機會參與上海自貿區成立的跨境投資基金。

施威澤新書尚未上市，被指涉的對象已經提出駁斥。麥康奈的發言人說這些是不實指控，且麥康奈最近在參議院的多次發言中，都將中國稱為美國必須反抗的「侵略者」，態度未軟化。

凱瑞的發言人則說，施威澤在書中透過捏造、影射、錯誤和遺漏進行人格詆毀。

報導引述知情人士表示，美國的反間諜官員多年來一直擔心，中國透過業務往來與政要的家庭成員培養關係，他們已警告高級官員要對此類關係保持警覺。（編輯：張淑伶/林克倫）1070316