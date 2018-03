砸錢換影響力 新書稱中國收買美國政要親戚

(中央社台北16日電)繼澳洲學者出書談澳洲政壇受中國影響後,20日美國將有新書上市,內容指涉中國試圖透過與美國政要的家人進行生意往來獲得影響力,前副總統拜登和共和黨參議員麥康奈的家人是其中例子。

華爾街日報報導,美國保守派作家、政府問責研究所(Government Accountability Institute)總裁施威澤(Peter Schweizer)的著作曾讓美國聯邦調查局調查柯林頓基金會,這次新書「秘密帝國:美國政治階層是如何隱藏腐敗並讓親友致富」(Secret Empires:How the American Political Class HidesCorruption and Enriches Family and Friends)又引爆關注。