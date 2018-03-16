從賣塑膠花到香港首富 超人李嘉誠退休

（中央社香港16日綜合外電報導）被譽為「超人」的香港首富李嘉誠今天宣布退休，近90歲的他從賣塑膠花白手起家，耗費70多年打造龐大的商業帝國，事業版圖橫跨貨櫃港到電信業，將交由長子李澤鉅接班。

法新社報導，因為敏銳的商業頭腦而被稱為「超人」的李嘉誠，在香港呼風喚雨，有人因此開玩笑說，他可以讓在上班日逼近香港的颱風轉彎。

李嘉誠的商業帝國深入港人生活，從提供網路服務到連鎖超市，他的商業決策可能影響700萬港人的房地產和公用事業價格。投資人推敲他說的字字句句。

李嘉誠1928年誕生於廣東潮州，在中日戰爭期間逃到香港。李嘉誠2012年接受富比世雜誌（Forbes）專訪時回憶，他上小學時，故鄉遭炸彈轟炸的往事。