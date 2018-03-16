台日漁業委員會挑燈夜戰 明將發布會議結果

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）一連2天在台北舉行的台日漁業委員會原訂今天下午結束，但雙方與會官員直到晚間仍挑燈夜戰，針對各項議題進行立場攻防，外交部表示，將在明天發布新聞稿說明會議結果。

由於日前發生蘇澳籍東半球28號漁船遭日本公務船緊追事件，使這次台日漁業會議格外受到關注，但對於今天會議中所觸及的議題與討論情況，擔任台方主談人的漁業署長黃鴻燕面對在場守候記者追問，堅持低調不願受訪，僅表示會後將由外交部說明。

台日漁業委員會第7次會議從昨天開始一連兩天在台北舉行，會議由台日雙方漁業、外交等單位的官員，以及漁民代表出席，主要討論台日漁業協議適用海域的漁船作業規則。