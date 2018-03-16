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中央社

英將毒殺案牽扯蒲亭 俄：不可原諒

中央社2018/03/16 22:53
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科／倫敦16日綜合外電報導）克里姆林宮發言人培斯科夫今天指出，英國外交大臣強生把俄羅斯總統蒲亭跟前雙面間諜斯克里帕爾攻擊案做連結，此舉「令人震驚且不可原諒」。

路透社報導，強生（Boris Johnson）今天告訴記者，蒲亭（Vladimir Putin）極有可能親自決定使用軍事等級的神經毒劑，來攻擊身處英國土地上的斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他女兒尤莉雅（YuliaSkripal）。

強生說：「我們完全不想對抗俄羅斯人本身，正在發生的事不會造成恐俄症（Russophobia）。」

「我們不認同的是蒲亭的克里姆林宮，以及他所做的決定。我們認為極有可能是他親自決定，在英國街頭直接使用神經毒劑，這是第二次世界大戰以來在歐洲街頭的頭一遭。」

法新社報導，培斯科夫（Dmitry Peskov）對此回應，在斯克里帕爾毒殺案背景之下提及蒲亭，「從外交的觀點來看，不但令人震驚，同時也是不可原諒的行為」。

俄國各大通訊社報導，培斯科夫重申，「俄國跟這起事件毫無瓜葛」。

斯克里帕爾和尤莉雅4日在英國索爾茲伯里巿（Salisbury）遭人以一種前蘇聯研發的神經毒劑毒殺，目前依然性命垂危。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1070316

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