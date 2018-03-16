飛安疑慮 印度2廉航取消數百航班

印度民航總局上週下令印度所有的A320 neo停飛展開檢查。

印度廉價航空靛藍航空（Indigo）和捷行航空（GoAir）分別擁有11架和3架A320 neo客機，這款客機所配備的普惠公司（Pratt & Whitney）PW1100G引擎去年起出現許多性能問題，甚至發生引擎停止運轉，有飛安疑慮。

（中央社記者康世人新德里16日專電）考量飛安問題，印度民航總局（DGCA）下令印度靛藍航空和捷行航空所擁有的14架空中巴士A320 neo客機停飛，這兩家航空公司因飛機不足，只好取消未來幾天數百航班。

由於飛機遭到停飛，導致機隊的飛機不足，靛藍航空和捷行航空被迫取消10天的航班，直到24日，影響數百航班。其中，靛藍航空取消了304趟航班，捷行航空取消138趟航班。

靛藍航空日前已向印度證券交易所遞交一份聲明說，對改變航班班表而遭受影響的靛藍航空航班乘客，公司已主動聯絡且嘗試在其他航班安置這些乘客且無需支付任何費用，或者退票而無需支付任何退票費用，公司將全額退款。

捷行航空則表示，公司正在改變航班表以容納受影響的乘客，或是讓受影響乘客免費選擇其他航班，抑或是讓乘客退票且給予全額退款。

印度快報（India Express）指出，如果上述受影響乘客未接到航空公司通知，乘客除可免費退票之外，還可根據原本計畫搭乘航班的時數，而獲得5000盧比（接近新台幣2500元）或以上的賠款。（編輯：高照芬）1070316