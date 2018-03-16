德強硬派新部長：伊斯蘭教非德國一部分

（中央社柏林16日綜合外電報導）在今天播出的訪談中，德國總理梅克爾的強硬派新內政部長宣稱，伊斯蘭教「不屬德國的一部分」。梅克爾的第4任期開才開展2天，此番言論便掀起一場政治風暴。

法新社報導，德國銷售量最大的「畫報」（Bild）詢問賽賀佛（Horst Seehofer），穆斯林移民及尋求庇護者湧入德國，是否意味著伊斯蘭教現在屬於德國的一部分時，他回答：「不是。」

他說：「伊斯蘭教不是德國的一部分，基督教形塑了德國，包括星期天為休息日、教會休假日及像復活節、五旬節及耶誕節等儀式。」