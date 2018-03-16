萬人反不當稱呼台灣 駐瑞典代表演講受矚目

廖東周感謝出席的瑞台友好協會主席羅德（AndersLord）夫婦及協會人員，協會對瑞典國稅局不當更改名稱案積極發文連署，人數已超過1萬4000人，還持續向公務機構和媒體表達抗議，成功引起輿論關注。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電）瑞典國稅局近日不當更改台灣稱呼，引發逾1萬4000人連署抗議與媒體報導。駐瑞典代表廖東周14日受邀至隆德大學外交學會演講，呼籲國際支持台灣。

廖東周在演講中闡述兩岸互動及重大轉折發展歷程，如解嚴、開放探親、兩岸直航、服貿引起太陽花運動至M503航線爭議，說明台灣面臨國際艱難處境，但積極努力，各國應支持台灣更積極參與國際社會。

隆德大學外交學會在瑞典國際事務社團中，組織規模龐大，相當活躍，高度關心台灣政經發展，曾在去年12月組團訪台。

瑞典中部大報「尼瑞克日報」（NerikesAllehanda）10日抨擊瑞典政府出於利益及利害考量，阿諛討好中共獨裁政體，13日有75萬讀者的大報「工業日報」（Dagens Industri）刊出「台灣抗議風暴湧向瑞典國稅局」 報導。（編輯：廖漢原）1070316