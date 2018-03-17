捷運、公車30天吃搭到飽　定期票悠遊卡要如何設定購買

在3/13開放「預購」！但預購後要等到4/16才能開通使用，那什麼樣的人適合這種吃到飽「雙北定期票」呢？其實大家可以計算一下自己每天的交通花費，30天裡「每天」單趟捷運費超過20元（別忘記算回程，如果每天只有單程是不划算的！）、出門需要公車+捷運或是你每日交通費超過42塊這樣才划算喔！

大家應該有看到關於雙北捷運、公車的「30天吃到飽」的定期票吧？先來說說定期票的整個概念就是30天讓你捷運、公車無限搭到飽以及租借Youbike(Ubike)前30分鐘免費，只要1280元。

（圖片來源：「我的新北市」粉絲專頁）

只要是悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡都可以購買「雙北定期票」並要在購買後30天內啟用，但特殊票種並不適用如：敬老、愛心、學生、優待票。

悠遊普通卡購買方式

購買方法有兩種，第一種是直接到「自動售票機」操作，點選右上角「購買30日定期票」，就像加值一樣，把你的卡放上去投入1,280元就可以了，第二種是直接到捷運服務台，請站務員幫你購買「30日定期票」

▼點選右上角「購買30日定期票」，再投入1,280元就完成囉！

悠遊聯名卡、悠遊Debit卡購買方式

大家的疑問通常在這，如果我是會「自動加值」的悠遊卡該怎麼做？第一種簡單的方法就是直接到捷運服務台，「付現金」購買30日定期票，第二種是在「自動售票機」儲值1,280進行扣款購買，都要使用現金，不能直接扣信用卡裡面的錢。

▼使用悠遊聯名卡、悠遊Debit卡可以在「自動售票機」儲值1,280進行扣款購買

Q&A時間：

從網路上大家的疑問很多，貝爾幫大家從粉專「我的新北市」小編回覆、官方網站的資料，幫大家整理一下幾個問題

Q１：要不要搶購？要另外買卡嗎？

A１：不用，使用自己原悠遊卡購買設定就可以了。

Q２：一卡通、icash、icash2.0、學生證悠遊卡可以用嗎？

A２：不行，但icash悠遊卡可以！如果卡片是悠遊卡公司發行的就可以。

Q３：以後都有嗎？還是期間限定？

A３：目前規範是30天到期的前十天可以再度購買，所以大家也不需要急著「囤貨」，因為4/16才開始開通，建議可以4/16前再去加值購買！要不然現在到4/16一個月的時間你可不能把卡片弄丟啊！

Q４：在新聞上看到說購買完月票要設定上下車捷運站？

A４：不用，跟捷運站務員確認過，只要你購買這「雙北定期票」，是到哪裡都可以的，讓你搭到飽。

Q５：機場捷運也可以使用嗎？

A５：不包含

Q６：公車包含客運嗎？哪些公車路線算呢？

A６：客運不適用，而公車適用範圍，限以雙北市管轄的路線，也就是到"新北市公車動態資訊系統"、"臺北市公車動態資訊系統"可以看到的所有段次計費路線都算（不含里程收費公車）

Q７：如何開通？

A７：購買後4/16開放使用，在首次使用時，將票卡輕觸捷運車站自動收費進站閘門或公車驗票機上之感應區，就可以啟用定期票。

以上就是幾個在網路上看到比較多的疑問，定期票推出真的是通勤族的福音！不過很可惜是台鐵並沒有列入規範，但對於捷運、公車高使用量的族群真的是蠻優惠的！對了！如果在儲值的時候存了1,300剩下的20塊就會算進悠遊卡餘額的部分，還是可以在超商做消費，歡迎大家一起精打細算！當個小資通勤族。

（內容來源：「我的新北市」粉專、台北捷運官網 ）

※ 本文由電獺少女授權刊出