大動作反制陸惠台措施？學者：過度反應就中「統戰伎倆」

中國大陸上月底發布 31 項惠台措施，規模之大前所未有，行政院16日大陣仗召開記者會，宣布將以 8 大策略厚植經濟實力、壯大台灣，反制對岸「掏空台灣」，更直指陸方的措施是利中，陸委會將成立專案小組定期追蹤 31 項措施對台灣的影響。學者認為，台灣對張志軍的這份「畢業禮物」，雖然需要多加警覺，但別過度恐慌，否則就中了陸方的「統戰伎倆」。 ▲行政院副院長施俊吉強調，這次因應大陸 31 項對台措施，「確實讓各部會都動員起來，我們處理大陸事務的能量，還是存在的。」（圖／林仕祥攝 , 2018.3.16）

行政院在記者會上，直指大陸對台發布的 31 項措施，本質上「名為惠台，實則利中」，目的是要從台灣引進技術、資本及人才，協助陸方解決經濟發展所遭遇的困難，並宣布將在自由、民主、法治的基礎上，以「四大方向」、「八大策略」厚植經濟實力，壯大台灣。

行政院也指出，政府將匡列預算，協助各部會加強對大陸的研究計畫，陸委會未來也會成立「長期性專案小組」，定期追蹤陸方發布 31 項措施對台灣的影響。行政院副院長施俊吉強調，大陸的對台措施不會僅止於這次發布 31 項對台措施為止，未來還會繼續提出其他措施，但政府有足夠能力處理大陸事務，希望國人安心。

這次大陸推出的 31 項對台措施，對台灣的影響如何？陸委會前副主委高長認為，這一定會對台灣造成衝擊，但影響有多大？還有待評估。因對岸提供的薪資報酬約為台灣的 1.5 到 2 倍，如果政府沒有改善就業環境、勞動條件，長此以往，對台不利。

師大政治系教授范世平則認為，大陸的惠台 31 項措施，應該是張志軍卸下國台辦主任一職前的「畢業禮物」，台灣雖然需要多加警覺，但毋須過度恐慌，因為 31 項措施中，有許多是硬湊的。再來這些措施中，有許多是早就進行的政策，況且有些措施是不具體的，可能是「看得到、吃不到」的空話，因此台灣不須過度反應，否則就中了陸方的「統戰伎倆」。

佛光大學公共事務系助理教授曾于蓁表示，對台措施可能對台灣較年輕的高教與專業人才，吸引力較高，但總體的影響恐怕有限。長期而言，如果政府政策可以強化台灣本地的高教與專業化領域的培育，或許可以成為台灣高教、文化專業產業化與輸出的契機。





▲佛光大學公共事務系助理教授曾于蓁表示，對台措施可能對台灣較年輕的高教與專業人才吸引力較高，但總體的影響恐怕有限。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.16）

此外，雖然政府一口咬定大陸的 31 項對台措施，是「利中」，非「惠台」，但 TVBS 一份民調顯示，多數民眾認為大陸 31 項對台措施對台灣有利。數據指出，台灣民眾有 62% 了解陸方近日公布 31 項惠台措施，其中有 40% 認為大陸惠台措施對台有利，高於認為不利的 34% ，與政府認知有些落差。