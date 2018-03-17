今日廣場》郭克勇／關鍵時刻的關鍵人物

事實上，林肯從沒說過這句話，林肯在1865年過世，邱主委所引用嘉言是由德裔美人William John Henry Boetcker，經過多年自身探討「自由與責任」價值到底何者為重，進而在1916年寫出「10個不能（The Ten Cannots)」自省嘉言錄，由於簡單易懂，經常被人引用。其中第五句「You cannot help the poor man by destroying the rich」，就是邱主委所提及的座右銘。不知為何，包括雷根總統以及很多政客，都犯過同樣的錯誤，好像「硬是要把話塞到林肯的嘴裡（put words in Abraham Lincoln's mouth）」 ，才能博取大家的信任。

新任退輔會邱國正主委3月11日就軍人年改議題，接受中央社專訪時，引用美國林肯總統「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」這句話，來闡述他的理念思維，這是非常不洽當的比喻。

每當美國政治人物競選相互辯論稅改政策時，不贊成劫富濟貧的一方，就會引用上言，反對政府增加有錢人的稅，來幫助貧窮人改善生活，邱主委使用這句話，正好間接證實政府年改主因，是認為我們退伍軍人拿得多是富人，所以要砍退休俸，來幫助社會上窮人，只是主委「現在」不贊成罷了。那我要請問主委，退伍軍人從上將到士官都有，你告訴大家誰是富人？誰應被砍？主委是上將退伍，你是富人嗎？

記得2012年，馬前總統加上無恥政客，幾天內就聯手把退休軍公教警消年終獎金取消，至今已達六年，金額超過千億，請問台灣貧富差距改善了嗎？這些錢幫助了那些窮人？當初出生入死殉職的軍人，家人每月支領他們的退俸是多少？相信低於目前推出的樓地板，那算是富人？還是窮人，若是後者誰來幫助他？

蔡政府口口聲聲說要效法美軍退伍制度，美國軍人第4次改革後退俸新制，今年1月1日開始實施，有看到該國退伍軍人埋鍋造飯，走上街頭嗎？美軍自二戰後歷經4次改革，無論其實施細則如何複雜，但始終堅持8字原則「越改越好、不溯既往」，換言之就是「善待現役、照顧退役」，這是當今執政者對待軍人的普世價值，也是現階國軍領導者的道德良心。

今年是台海第二次危機823砲戰勝利60周年，當年誓死捍衛台灣安全，僥倖沒死的退伍軍人，如今走上街頭，抗議政府毀約背信，回想當初投筆從戎，眼看今日場景，情何以堪！執政當局正在書寫國民革命軍建軍史上最可恥的一頁，然而他們是不會在乎的。八百壯士已是孤臣無力可回天，都弄出人命了，還能怎樣！該做的、能做的、都做了。能不能討回退伍軍人的榮譽與權益，延續現役軍人的尊嚴與光榮，扮演關鍵人物不是八百壯士，也不是現役軍人，而是曾經與我們相濡以沫，休戚與共的嚴部長、邱主委，在繆德生上校即將出殯之際，我們都在看兩位長官，如何扮演在關鍵時刻的關鍵人物。

●作者：郭克勇／國安局空軍退役上校

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