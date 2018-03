今日廣場》郭克勇／關鍵時刻的關鍵人物

新任退輔會邱國正主委3月11日就軍人年改議題,接受中央社專訪時,引用美國林肯總統「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」這句話,來闡述他的理念思維,這是非常不洽當的比喻。

事實上,林肯從沒說過這句話,林肯在1865年過世,邱主委所引用嘉言是由德裔美人William John Henry Boetcker,經過多年自身探討「自由與責任」價值到底何者為重,進而在1916年寫出「10個不能(The Ten Cannots)」自省嘉言錄,由於簡單易懂,經常被人引用。其中第五句「You cannot help the poor man by destroying the rich」,就是邱主委所提及的座右銘。不知為何,包括雷根總統以及很多政客,都犯過同樣的錯誤,好像「硬是要把話塞到林肯的嘴裡(put words in Abraham Lincoln's mouth)」 ,才能博取大家的信任。