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群創號召企業抗空汙　專家提議提高空汙費促工廠減排

記者許家禎／台北報導2018/03/17 13:57
▲空汙已經是台灣刻不容緩的生活問題，群創教育基金會董事長段行建號召「企業影響企業，全民抗空污」，結合產官學力量進行防治。（圖／記者許家禎攝，2016.5.12）
▲空汙已經是台灣刻不容緩的生活問題，群創教育基金會董事長段行建號召「企業影響企業，全民抗空污」，結合產官學力量進行防治。（圖／記者許家禎攝，2016.5.12）

空汙已經是台灣刻不容緩的生活問題，群創教育基金會董事長段行建號召「企業影響企業，全民抗空污」，結合產官學力量進行防治。基金會於3月1日舉辦空汙議題閉門會議，邀請詹順貴副署長等10位專家研討，獲得不少共識也做出很多建議，並於今（17）日下午舉辦空汙公開論壇，吸引約200多位專家與會。

有鑑於空汙汙染源因地而異，如何有效整治空污問題，眾說紛紜。段行建表示，人民關切空汙的聲音很大，但能夠自身去推動的力量卻太小，必須要靠政府公權力的執行才能有更大的成效。政府2025年能源轉型、空汙改善目標已經訂出，然而各階段規畫與作法，應公開透明，並應考慮對人民健康的影響。在10多位專家獻策下，有三點建議如下：

1. 2019年PM 2.5目標降至18 μg/m3（2016-2018年間3年降低18.2%）政府應建立公開透明資訊平台，持續監測。段行建指出，有害空氣的自動監測技術雖有限制，但分析結果應透明公開是各界期望。且各專家對於汙染源的認定須先建立共識。

成功大學吳義林教授表示，當大家集中關注PM2.5的同時，對人體更有害的臭氧含量，其實正在逐年升高，應針對多重汙染物進行綜合管制並建立統一標準。而中山大學周明顯教授則認為現在大家最有感的是能見度，光化學污染物（霧霾）的成因主要是揮發性有機物（VOCs）和氮氧化物（NOx），因此燃燒排放及交通工具的排放應列為空汙管制重點。

2. 空汙費應大幅提高。各界專家，包括環保署詹副署長皆支持提高空汙費徵收，以經濟誘因促使工廠減排，詹順貴也呼籲社會各界支持該政策的推行。從環境工程觀點探討的中興大學莊秉潔教授則指出，空汙費應納入農林漁牧損失及國民健康影響的社會成本，至少應提高100倍。

3. 地方治理應因地制宜。空氣是流動的，各縣市的空氣品質會互相影響，不宜以縣市行政區為治理單位，而應有跨域的治理機制。詹順貴表示，考量到空汙擴散距離，空汙法修法中已有「好鄰居條款」的規畫，同時訂出固定汙染源之指定削減和地方政府自治權限。

而台大醫學院郭育良教授表示，個別汙染物之重要健康影響及其經濟損失，以及多種汙染物同時暴露之健康效應已可量測推算，而由於各區汙染源不同，建議因地制宜設定汙染源減量措施，整體政策方向則由中央主導。

而身為光電產業的一員，群創一直以高標準自我要求，持續投入製程廢棄物收集、處理等空汙防制，持續每年改善。希望透過公開論壇，凝聚產官學共識，企業攜手企業，與人民及政府一起努力發揮執行力，為台灣人民找回應有的呼吸權。

3月17日台灣空汙問題的公開論壇－「思辨・台灣空汙習題」，於台北福華文教會館1F前瞻廳舉行。由群創教育基金會董事長段行建、行政院環保署副署長詹順貴、台電董事長楊偉甫及國內空汙領域專家詹長權院長、莊秉潔教授、顏秀慧助理教授擔任論壇嘉賓。從政府政策、企業轉型實例，進而針對空汙法令、改善行動、汙染防制等面向進行探討，為台灣空汙習題找出關鍵解答。

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