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中央社

傳歐盟開徵數位稅 美：堅決反對

中央社2018/03/17 03:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓16日專電）全球貿易戰山雨欲來。歐洲聯盟（EU）計劃開徵數位稅，美國多家網路科技公司恐遭殃，美國財政部長梅努欽今天聲明指出，美國「堅決反對」針對特定單一企業的做法。

法新社報導，歐盟下週將公布數位稅計畫，徵收在歐盟境內的營業稅，稅率在2%到5%間。這項數位稅計畫將針對谷歌（Google）、臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Airbnb租房網與優步（Uber）等全球年營業額超過7億5000萬歐元（約新台幣269億元）的公司。?在美國總統川普宣布開徵鋼鋁稅後，歐盟的做法讓外界認為是針對美國的鋼鋁稅展開回擊的第一步，也引發外界對全球貿易戰的擔憂，而美國財政部率先高分貝喊話。

梅努欽（Steven Mnuchin）在聲明中指出，美國「堅決反對」任何國家提出針對特定數位科技公司的計畫， 這些公司中有些對美國的就業與經濟成長大有貢獻，這種「新且多餘」的稅負，會遏制成長，最終傷害勞工與消費者。

梅努欽說，他完全支持以「國際合作」的方式，解決現代經濟發展帶來的關稅挑戰，並讓國際稅務體系永續發展。

在歐盟針對高科技公司收稅的做法傳出後，美國開始高舉國際合作。

川普曾公開批評，歐盟對美國產品與企業設下貿易壁壘，呼籲歐盟來談，就可以免除鋼鋁關稅。

不過，歐盟針對川普在貿易上「棒子與胡蘿蔔」齊舉的做法，已揚言報復，如今傳出從美國在全球占龍頭地位的數位經濟領域出發，課徵針對性極強的營業稅。（編輯：徐睿承）1070317

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