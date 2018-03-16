里約女議員遭槍殺 彈藥出自聯警

（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西環球電視台新聞報導，里約熱內盧刑警追蹤犯罪分子用來槍殺女市議員佛朗哥的9釐米口徑手槍的彈藥來源，屬於2006年銷售給巴西利亞聯邦警察的批次。

根據調查，這批子彈於2006年12月29日由CBC公司出售給聯警，發票編號為220-821和220-822。刑警和聯警將調查彈藥是否被挪用，以及如何發生的。

昨天下午，警方已經知道犯罪分子向佛朗哥（Marielle Franco）乘坐的汽車開了13槍，其中9槍在車身，4槍在玻璃上。

佛朗哥在返家途中遭遇伏擊，她的頭部和頸部分別中了3槍和1槍，39歲的司機葛梅斯（Anderson Gomes），背後也中3槍，2人當場死亡。佛朗哥旁邊的女助理只被子彈碎片擊中受輕傷，死裡逃生。