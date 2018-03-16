NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈嚴密反制陸惠台措施？學者這樣看猿屏東球場約將滿　韓職3球團要搶天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

里約女議員遭槍殺 彈藥出自聯警

中央社2018/03/17 05:26
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西環球電視台新聞報導，里約熱內盧刑警追蹤犯罪分子用來槍殺女市議員佛朗哥的9釐米口徑手槍的彈藥來源，屬於2006年銷售給巴西利亞聯邦警察的批次。

根據調查，這批子彈於2006年12月29日由CBC公司出售給聯警，發票編號為220-821和220-822。刑警和聯警將調查彈藥是否被挪用，以及如何發生的。

昨天下午，警方已經知道犯罪分子向佛朗哥（Marielle Franco）乘坐的汽車開了13槍，其中9槍在車身，4槍在玻璃上。

佛朗哥在返家途中遭遇伏擊，她的頭部和頸部分別中了3槍和1槍，39歲的司機葛梅斯（Anderson Gomes），背後也中3槍，2人當場死亡。佛朗哥旁邊的女助理只被子彈碎片擊中受輕傷，死裡逃生。

佛朗哥的死引發各種臆測，從仇恨犯罪到貪腐軍警買凶殺人，都是可能原因。而無論兇手的殺人動機是什麼，都是反民主的罪行。

巴西政府派遣軍隊，採取聯邦干預里約熱內盧公共治安的措施，明天將滿一個月。沒有人敢貿然預測，佛朗哥的死可能對干預行動造成的衝擊。唯一的共識是釐清罪行將直接影響未來軍事行動的可信度。

由公共安全專家和民間社會其他代表組成的民間組織「干預觀察站」聲明指出，「現在最重要的是軍警需要有所行動，讓民眾不再懷疑警察的行為；刑警必須盡快釐清罪刑；而聯邦干預的軍事指揮必須對社會作出回應。」（編輯：徐睿承）1070317

經濟數據偏多 美股收紅台灣旅行法 川普簽了16日生效

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan