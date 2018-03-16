川普文在寅熱線 川金會時間地點仍待定

（中央社記者鄭崇生華盛頓16日專電）美國總統川普今天與南韓總統文在寅通話，川普重申，他有意於5月底前與北韓領導人金正恩會面。不過，白宮發言人桑德斯仍強調，川金會的時間、地點，仍在規劃中。

在外交團隊換血、白宮國安團隊動盪的情況下，川普打算和金正恩會面，似乎心意堅決。

白宮在聲明中指出，川普與文在寅通話時重申，他有意於5月底前與金正恩會面，兩人對於最近的發展審慎樂觀，還強調如果北韓選擇正確道路，就會有更光明的未來。

聲明也提到，兩人在電話中討論，為即將與北韓展開交往持續準備，雙方也確認，從過去錯誤中學習的重要性，兩人誓言，要繼續密切合作，維持對北韓政權的最大施壓政策。