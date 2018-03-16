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中央社

川普文在寅熱線 川金會時間地點仍待定

中央社2018/03/17 07:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓16日專電）美國總統川普今天與南韓總統文在寅通話，川普重申，他有意於5月底前與北韓領導人金正恩會面。不過，白宮發言人桑德斯仍強調，川金會的時間、地點，仍在規劃中。

在外交團隊換血、白宮國安團隊動盪的情況下，川普打算和金正恩會面，似乎心意堅決。

白宮在聲明中指出，川普與文在寅通話時重申，他有意於5月底前與金正恩會面，兩人對於最近的發展審慎樂觀，還強調如果北韓選擇正確道路，就會有更光明的未來。

聲明也提到，兩人在電話中討論，為即將與北韓展開交往持續準備，雙方也確認，從過去錯誤中學習的重要性，兩人誓言，要繼續密切合作，維持對北韓政權的最大施壓政策。

川普與文在寅都認為，具體行動、而非空談，才是實現朝鮮半島永久非核化的關鍵。

就在川普決定與金正恩會面後，他本週先換掉國務卿提勒森，白宮國安顧問麥馬斯特的職務昨天傳出不保。

針對川普打算換掉麥馬斯特的報導，桑德斯今天重申，川普「目前沒有立刻要做人事調整」。

不過，美國媒體質疑，川普在這樣的情況下，要與金正恩會面，美國是否有直接或間接管道與北韓展開領導人峰會的前置作業？或是完全仰賴南韓方面的資訊與協助？

桑德斯不願對川普團隊內部溝通協調的準備情況多做說明，但她強調，川普政府團隊有全面完整的方式，支持會談的推動，但時間與地點仍未有進一步資訊。

包括南韓外交部長康京和及日本外相河野太郎都在華府訪問。因提勒森即將離職，兩人今天分別會晤的是美國副國務卿蘇利文。（編輯：陳俊碩）1070317

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