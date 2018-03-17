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是的，我可以！佛光山比丘尼　在國際舞台為婦女發聲

記者許薰方／高雄報導2018/03/17 10:03
▲國際佛光會世界總會秘書長覺培法師說，致力和平任務沒有男女之分，女性要勇敢實現自己夢想，並向世界大聲說：「是的，我可以！」（圖／佛光山人間社提供，2018.03.17）
▲國際佛光會世界總會秘書長覺培法師說，致力和平任務沒有男女之分，女性要勇敢實現自己夢想，並向世界大聲說：「是的，我可以！」（圖／佛光山人間社提供，2018.03.17）

5位佛光山的比丘尼，於3月15日登上聯合國國際舞台，代表國際佛光會世界總會舉辦「帶動婦女與女孩：藝術、文化和社會改變」平行論壇，引起世界矚目。

聯合國婦女地位委員會第62屆會議（CSW62），於美國時間3月12日在聯合國總部掀開序幕，佛光山5位比丘尼代表國際佛光會世界總會舉辦「帶動婦女與女孩：藝術、文化和社會改變」平行論壇，引起世界矚目。國際佛光會世界總會秘書長覺培法師說，致力和平任務沒有男女之分，女性要勇敢實現自己夢想，並向世界大聲說：「是的，我可以！」


▲佛光山5位比丘尼代表國際佛光會世界總會舉辦「帶動婦女與女孩：藝術、文化和社會改變」平行論壇，引起世界矚目。（圖／佛光山人間社提供，2018.03.17）
 
國際佛光會自2003年成為聯合國非政府組織的會員以來，首次在婦女地位委員會年席會議平行論壇上發言，傳達星雲大師強調的平等、平權、和諧及和平理念，超過200名來自各國和各個領域的非政府組織代表出席這項論壇。

這次在覺培法師率領下，來自全球不同洲屬的國際佛光會副秘書長，包括加拿大總住持永固法師、歐洲總住持滿謙法師、東南亞總住持覺誠法師，以及來自南非的覺開法師同時亮相，這不僅讓漢傳佛教的比丘尼成為國際與會者矚目的焦點，也讓世界看到國際佛光會如何通過教育、藝術和文化轉變非洲貧窮女性的命運。

會中，位於非洲的佛光山南華寺「南非天龍隊」四位非洲女學員更用精采輕快的歌舞，述說自己翻轉生命的故事，獲得熱烈回響，「我們來自窮鄉僻壤，對前途茫然沮喪，直到遇見佛光會讓我們繼續藝術學習，發展才華、提升能力、建立自信，也讓人生獲得改變的機會。」


▲非洲的佛光山南華寺「南非天龍隊」四位非洲女學員，更用精采輕快的歌舞。（圖／佛光山人間社提供，2018.03.17）
 
覺培法師說，「星雲大師對所有的僧眾、信眾給予平等的教育，讓我們今天得以因國際佛光會因緣，出席聯合國婦女會議」。而在座每位發言者，都是以女性身分出席，各自在非洲、亞，洲、美州和歐洲等地，持續推動著人間佛教的理念。

第62屆會議共有來自全球會員國或非會員國的13,300名政府、非政府組織代表恭逢其盛。在此盛會上，佛光山比丘尼登上聯合國舞台，更向全球展示星雲大師對兩性平等的尊重、對人類平權的推崇。

覺培法師表示，平等是佛教的核心思想，在世人享受到科技和全球化帶來的好處的同時，國際佛光會並未忽略社會上如兩性不平等、種族歧視以及貧窮的問題。「我們通過人道援助，為全球所需要的地方提供服務，且強調長期援助，確保貧窮地區孩子有機會接受教育，也致力於解決婦女和兒童所面對的問題」。


▲5位比丘尼在覺培法師(中)率領下，來自全球不同洲屬的國際佛光會副秘書長，包括南非的覺開法師(左一)、歐洲總住持滿謙法師(左二)、加拿大總住持永固法師(右二)、以及來自東南亞總住持覺誠法師(右一)同時亮相。（圖／佛光山人間社提供，2018.03.17）

關鍵字國際佛光會聯合國非政府組織聯合國婦女會議星雲大師
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