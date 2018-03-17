吳音寧不動如山　孫大千提六點質疑

北農休市事件爭議不斷，北農總座吳音寧因神隱多日，被挨批不適任，然而此人事事件卻造成農委會與北市府互踢皮球，國民黨前立委孫大千今（17）日提出六點質疑，為何北農總座明顯不適任，直到現在卻還「不動如山」，果真是「政治顏色不同，命運大不同。」

先前吳音寧指出，北農總座職位的去留，將交由董事會決定，農委會副主委陳吉仲則聲稱，只有北農董事長，也就是北市副市長陳景峻才有提案權，但隨即遭到台北市長柯文哲與陳景峻嚴正否認，柯文哲甚至氣得「想要罵髒話」。

對此，孫大千說，台大遴選出準校長管中閔，可是就是無法上任；北農明顯是該撤換總經理，但就是「不動如山」，繼續坐在自己的位子上。