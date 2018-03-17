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政治

吳音寧不動如山　孫大千提六點質疑

記者江昱逵／台北報導2018/03/17 09:48
▲國民黨前立委孫大千17日表示，北農總座吳音寧出這麼大的包，農委會與北市府卻互踢皮球，吳音寧不動如山的坐在位子上；孫大千砲轟政治顏色不同，命運大不同。（圖／孫大千提供）
▲國民黨前立委孫大千17日表示，北農總座吳音寧出這麼大的包，農委會與北市府卻互踢皮球，吳音寧不動如山的坐在位子上；孫大千砲轟政治顏色不同，命運大不同。（圖／孫大千提供）

北農休市事件爭議不斷，北農總座吳音寧因神隱多日，被挨批不適任，然而此人事事件卻造成農委會與北市府互踢皮球，國民黨前立委孫大千今（17）日提出六點質疑，為何北農總座明顯不適任，直到現在卻還「不動如山」，果真是「政治顏色不同，命運大不同。」

先前吳音寧指出，北農總座職位的去留，將交由董事會決定，農委會副主委陳吉仲則聲稱，只有北農董事長，也就是北市副市長陳景峻才有提案權，但隨即遭到台北市長柯文哲與陳景峻嚴正否認，柯文哲甚至氣得「想要罵髒話」。

對此，孫大千說，台大遴選出準校長管中閔，可是就是無法上任；北農明顯是該撤換總經理，但就是「不動如山」，繼續坐在自己的位子上。

孫大千批評，吳音寧事件有如一齣角色錯亂，歹戲拖棚的低俗肥皂劇；不合邏輯的劇情，讓人看了噴飯流淚，拍案叫絕。

孫大千接著提出六點質疑，他認為吳音寧是民進黨硬塞給台北市政府的人選，為何農委會不敢主動換人？難道是有更高層的人物在背後力挺嗎？

孫大千進一步說明，農委會一再把換人的主導權推給了北農的董事長陳景竣，可是搞了半天，最後要請辭的人竟然是董事長自己，「這樣的發展會不會太爆笑了一點？」

孫大千發現，有心人士為了力保吳音寧，乾脆再把柯文哲的愛將蔡璧如拖下水，試圖營造成市府團隊內訌的假象，這種操作實在太離譜；這種希望借刀殺人，迴避責任的手法，讓他不禁揣測，吳音寧的靠山究竟是誰。

孫大千強調，不管是基於什麼樣的政治計算，既然中央主管機關願意下放人事權，柯文哲為什麼不就直接撤換吳音寧，重新遴選一位適任人選，解決此次的風波；現在雙方推來推去，最終就是便宜了一個不適任的總經理可繼續坐領高薪，「這是早就有默契，彼此套好招的戲碼嗎？」

關鍵字吳音寧北農柯文哲農委會孫大千
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