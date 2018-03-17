賈伯斯1973年求職信 510萬落槌

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）蘋果公司已故共同創辦人賈伯斯40多年前填寫單頁求職信，內容反映賈伯斯對科技業抱負，今天在美國一場拍賣會以17萬4000美元（約新台幣510萬元）落槌，是預估價格的3倍之多。

路透社報導，總部位在波士頓的美國名人簽名拍賣商（RR Auction）今天表示，得標者是來自英格蘭的網路企業家，但這名買家希望保持匿名。

賈伯斯（Steve Jobs）1973年填寫這份求職信，上頭有不少拼字和標點符號錯誤，原本預估價格為5萬美元。不過，名人簽名拍賣商表示，昨天拍賣價已達17萬4757美元。