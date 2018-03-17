俄駭客染指美航空業 所幸影響有限

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國政府指控俄羅斯駭客，針對美國敏感基礎建設進行大範圍攻擊。網路資安監測機構今天表示，2017年初俄羅斯駭客試圖滲透美國民用航空業。

彭博報導，航空資安資訊分享與分析中心（A-ISAC）執行董事特洛伊（Jeff Troy）表示，這波攻擊的影響有限，而且美國航空業已經採取行動，防止駭客再次入侵。他沒有詳細說明違法行為的性質，也拒絕指認是哪些特定公司或工作曾被當作攻擊對象。

特洛伊表示：「我們廣泛的會員當中有部分受到攻擊。」他說駭客攻擊沒有直接損害飛機或航空公司，「但我確實見到，這對航空業內的部分公司造成影響」。