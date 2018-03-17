俄駭客染指美航空業 所幸影響有限

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國政府指控俄羅斯駭客，針對美國敏感基礎建設進行大範圍攻擊。網路資安監測機構今天表示，2017年初俄羅斯駭客試圖滲透美國民用航空業。
彭博報導，航空資安資訊分享與分析中心（A-ISAC）執行董事特洛伊（Jeff Troy）表示，這波攻擊的影響有限，而且美國航空業已經採取行動，防止駭客再次入侵。他沒有詳細說明違法行為的性質，也拒絕指認是哪些特定公司或工作曾被當作攻擊對象。
特洛伊表示：「我們廣泛的會員當中有部分受到攻擊。」他說駭客攻擊沒有直接損害飛機或航空公司，「但我確實見到，這對航空業內的部分公司造成影響」。
相較於美國官員昨天廣泛描述俄國的網路攻擊，特洛伊今天的說法證實了航空業受到影響。
美國政府昨天第一次正式確認，俄羅斯曾取得管道侵入美國部分電腦系統。官員表示，俄國網路攻擊鎖定輸電網路、汙水處理廠以及其他目標。國土安全部和聯邦調查局提到航空業是目標之一，但沒有提供具體細節。
美國航空協會（Airlines for America）拒絕評論這則報導。
特洛伊所屬的航空資安資訊分享與分析中心代表飛機製造商、設備供應商、衛星建造商、機場與航空公司，以及航空業的其他組成部分。這是根據1998年的總統命令所設，其他10多個產業也設了類似機構用來監測網路攻擊，這些機構在2001年發生911事件之後得到更多支持。
特洛伊表示，俄羅斯針對美國航空業的攻擊，在早期階段就已經偵測到。在這個階段的駭客活動通常是監測、測試網路防禦力、研發攻擊軟體等。（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070317