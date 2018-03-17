中國國務院機構改革方案 全國人大表決通過

（中央社台北17日電）中國13屆全國人大一次會議今天早上表決通過「國務院機構改革方案」，國務院組織進行整併調整，正部級機構減少8個，副部級機構減少7個。除國務院辦公廳外，國務院設置組成部門26個。

新華社報導，13屆全國人民代表大會一次會議今天早上9時開會後，表決通過了關於「國務院機構改革方案」的決定，批准了這個方案。

「國務院機構改革方案」最受矚目為新設「退役軍人事務部」、「應急管理部」，以及銀監會、保監會合併為「中國銀行保險監督管理委員會」。

另外，先前傳出台灣事務辦公室和港澳辦公室將合併，並未出現在方案中。不過，依照「國務院機構設置條例」，國台辦等調整無須全國人大同意，因此是否合併仍待觀察。