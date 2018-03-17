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彰化榮服處貼心服務　安置百歲鶼鰈情深榮民眷

軍聞社2018/03/17 09:05
▲ 在彰化榮服處安排下，將百歲榮民李福堂安置在彰化榮家。（彰化榮服處提供）
▲ 在彰化榮服處安排下，將百歲榮民李福堂安置在彰化榮家。（彰化榮服處提供）
榮眷管文英住院間，榮欣志工與華山志工們會輪流在醫院照料奶奶。（彰化榮服處提供）

（軍聞社記者卓以立彰化17日電）彰化榮眷管文英女士日前至醫院檢查出左腳靜動脈阻塞，需要開刀治療，必須在醫院住院接受治療，心裡放不下百歲榮民李福堂一個人在家裡，深怕他一個人沒辦法照顧自己，彰化縣榮民服務處立即啟動機制，將李老伯伯暫時安置在彰化榮家，並安排管文英至醫院接受治療。

　　彰化榮服處服務組長林炳宏因訪視得知此事後，擔心李福堂已經101歲，雖然身體尚算健朗，但為期三天的照顧恐不堪體力負荷，彰化榮服處立即協調彰化榮家安置李老先生三天，並由熟識的榮欣志工每天探視，另外，華山基金會也派員與榮欣志工輪流至醫院照顧管女士，並且在與李老夫妻溝通協調後，終於讓他們同意暫時分開，也讓所有人鬆了一口氣。

　　榮服處輔導員與服務組長一同至李福堂居家，帶他前往彰化榮家，並辦妥相關作業，彰化榮家主任史浩誠也親至現場探視並指導相關照護措施，同時華山基金會站長施宜蓁與榮欣志工帶著管文英老奶奶前往醫院辦理入院手續，期間並與他們閒話家常，讓他們對三天的安排可以安心，李老夫婦表示相當感謝輔導會、榮服處及華山基金會長期以來的照顧。

　　彰化榮服處表示，李老先生當年因戰亂分離近半世紀，直至臺灣開放探親後，兩人才再次相遇並再結為夫妻，目前兩老相依為命，感情鶼鰈情深，現在最大的願望就是能多活幾年，這樣才能與妻子再相處久一點。

　　彰化榮服處強調，這些榮民前輩當年犧牲奉獻給國家，現在國家照顧他們也是應該的，將會持續盡最大的力量，照顧好榮民榮眷。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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