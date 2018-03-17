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中央社

川普簽台灣旅行法 外交部：續深化台美關係

中央社2018/03/17 09:54
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北17日電）美國總統川普以總統簽署方式，讓鼓勵台美各層級官員互訪的台灣旅行法成為美國法律。外交部今天說，對美國行政、立法部門的支持表達歡迎與感謝，也將持續推動深化台美關係。

外交部發布新聞稿表示，繼美國聯邦眾議院與參議院分別於今年1月及2月通過「台灣旅行法案」（H.R.535），完成國會立法程序後，法案由川普（Donald Trump）16日正式簽署生效。這項法律鼓勵美國政府增進台美雙邊官方交流層級，進一步提升台美關係；外交部對美國行政、立法部門展現的善意與支持，「表達誠摯歡迎及感謝」。

外交部指出，台美關係緊密友好，近年來在雙方共同努力下，台美關係更加堅實穩固；川普上任至今，美國行政部門頻繁派遣資深官員來台，參與商務、文教及台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等相關活動，使雙方實質合作關係更加緊密。外交部對美國國會友人的善意，以及川普政府的友好作為表示肯定與感謝。

同時，外交部說，未來也將持續秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切聯繫溝通，持續深化兩國各領域、各層級的合作夥伴關係，攜手促進區域的和平及穩定。

白宮稍早公布，川普16日簽署5個法案，包括「鼓勵美台之間所有層級互訪」的台灣旅行法。

「台灣關係法」與「台灣旅行法」成為美台關係中的法律文件，而行政部門未來的執行程度與態度，則最關鍵。

美國與中華民國終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；美國過去雖曾派閣員訪台，但通常避開敏感的國防、外交官員，多以商務、教育等方面交流為主。（編輯：林興盟）1070317

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