影／花蓮善款「不給災民」？館長暴怒要求退費

張善政昨晚間在臉書粉絲專頁貼文寫下：「許多網友對於預算的編列有所質疑，當中更有少數有心人士，藉此機會試圖大肆造謠委員會要利用民眾的捐款來補貼營利事業，詆毀善款用途」，並列出下列 3 點回應謠言：

「館長」（陳之漢）於今（ 17 ）日凌晨的直播中，以一句「我要講這個東西實在是很『肚爛』」為開端，表示剛接受完媒體訪問，看到新聞指出花蓮地震善款其中 8 億元，擬拿來補貼業者使用，直言：「很不爽」，並痛批張善政臉書中所提出的 3 個論點。

2 .這是用於補貼業者申請紓困貸款的利息，本金還是業者要自己償還。所以真有需要紓困業者才會用到。

3 .這筆錢是暫時預估，縣政府還需要補明確的估算依據。

館長看了火冒三丈，指出此次花蓮地震善款共有 20 億元，自己也捐了 100 萬元，更帶動粉絲一同捐款， 不甘被政府擅自挪用善款，認為善款是拿來幫助花蓮災民，如今卻僅有 8.7 億元用在受災戶身上，高達 8 億元挪用補貼花蓮石材與觀光等產業，感到極度無奈。

館長也提出以下 3 點：

1 .捐款一定要專戶專用，款項要公開透明化。

2 .捐款是人民的錢，出自於愛與台灣人的情感，並不是讓政府補貼任何產業，因為除了災民，誰都不夠格使用善款，若要補貼產業則舉雙手反對，且說：「你為什麼不拿來補貼我的健身房？我有捐餒？」

3 .若真的這樣做，以後發生災難，大家都不捐錢，政府是否該承擔道義上的責任？

館長表示自己歷經過 921 大地震，當時一堆善款、款項「都不見了」，指控政府交代不清，讓他很不安心，若繼續這樣做「台灣真的沒有未來，台灣人啊！你們要讓政府玩多久？」氣得直呼：「我沒辦法接受」，甚至提出申請退款，強調台灣應立法「專款專用，全民監督」。