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中央社

二訪花蓮 馬英九讚美景談民主

中央社2018/03/17 10:01
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮強震後，前總統馬英九第二度訪花蓮為觀光加油打氣，他說，太魯閣風光讓他驚訝莫名，在他心中花蓮美景是全台第一；此外，中華民族5000年來第一次民選縣長就在花蓮，是民主的印記。

馬英九推銷花蓮觀光卯足全力，3月初才到花蓮趴趴走，相隔兩週，再度造訪花蓮。他昨天晚間走訪東大門夜市，民眾爭相拍照擠得水泄不通；今天受邀參加健走活動，並參觀花蓮松園別館和市區金三角商店街。

花蓮市公所今天在太平洋曙光廣場舉辦「環保資源愛地球健走」活動，因受地震影響，從3月3日延到今天舉行，馬英九履行承諾參加，上午7時多已聚集逾3000名民眾到場，要與前總統一起健走。

馬英九致詞時說，3月初第一次到東大門夜市，民眾太熱情沒走完，昨晚再度到訪，時間更長同樣沒走完，看來要計劃第三度造訪。此話讓台下民眾響起一片歡呼聲。

馬英九說，喜歡花蓮不是從現在才開始，他17歲時參加高中畢業旅行，到花蓮看到太魯閣風光，真是驚訝莫名，尤其天祥至碧綠段，美不勝收，在他心目中花蓮風景是台灣第一名。

他也特別提及民國39年花蓮舉行全中國第一次縣市長、縣市議員民選，結果非常成功，由無黨籍的楊仲鯨當選第一任民選縣長，這是花蓮人的榮耀。（編輯：管中維）1070317

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