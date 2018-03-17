二訪花蓮 馬英九讚美景談民主

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮強震後，前總統馬英九第二度訪花蓮為觀光加油打氣，他說，太魯閣風光讓他驚訝莫名，在他心中花蓮美景是全台第一；此外，中華民族5000年來第一次民選縣長就在花蓮，是民主的印記。

馬英九推銷花蓮觀光卯足全力，3月初才到花蓮趴趴走，相隔兩週，再度造訪花蓮。他昨天晚間走訪東大門夜市，民眾爭相拍照擠得水泄不通；今天受邀參加健走活動，並參觀花蓮松園別館和市區金三角商店街。

花蓮市公所今天在太平洋曙光廣場舉辦「環保資源愛地球健走」活動，因受地震影響，從3月3日延到今天舉行，馬英九履行承諾參加，上午7時多已聚集逾3000名民眾到場，要與前總統一起健走。