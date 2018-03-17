少女赴約歡唱　竟慘遭閨密男友及友人性侵

被設局？台中一名少女在閨密邀約之下，3 年前與閨密及其陳姓男友、男性友人到 KTV 歡唱，結束後一行人打算至摩鐵休息，少女原不想去，但在閨密力勸下仍一同前往，途中男性友人曾要少女替他口交遭拒，未料抵達摩鐵後沒多久，閨密的陳姓男友與男性友人竟輪流性侵少女共 3 次。台中依強制性交罪判陳男 7 年 6 月徒刑，男性友人因在逃，另案通緝中。

2015 年 7 月底，當時才剛滿 18 歲的少女，當日受邀前往清水一家 KTV 參與聚會，聚會結束後，閨密及兩男表示要到摩鐵休息，當時少女不願前往，卻因閨密希望少女能留下陪她，才決定坐上由陳男駕駛的車輛至摩鐵。途中男性友人曾要少女替他口交遭拒，抵達摩鐵後，少女聽從閨密所言先到浴室幫忙放洗澡水，卻遭男性友人強行拉出後推倒在床。