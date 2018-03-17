少女赴約歡唱　竟慘遭閨密男友及友人性侵

被設局？台中一名少女在閨密邀約之下，3 年前與閨密及其陳姓男友、男性友人到 KTV 歡唱，結束後一行人打算至摩鐵休息，少女原不想去，但在閨密力勸下仍一同前往，途中男性友人曾要少女替他口交遭拒，未料抵達摩鐵後沒多久，閨密的陳姓男友與男性友人竟輪流性侵少女共 3 次。台中依強制性交罪判陳男 7 年 6 月徒刑，男性友人因在逃，另案通緝中。
2015 年 7 月底，當時才剛滿 18 歲的少女，當日受邀前往清水一家 KTV 參與聚會，聚會結束後，閨密及兩男表示要到摩鐵休息，當時少女不願前往，卻因閨密希望少女能留下陪她，才決定坐上由陳男駕駛的車輛至摩鐵。途中男性友人曾要少女替他口交遭拒，抵達摩鐵後，少女聽從閨密所言先到浴室幫忙放洗澡水，卻遭男性友人強行拉出後推倒在床。
當下少女曾試圖反抗，卻遭男性友人以身材優勢奮力壓制，難以反抗，被強脫去衣褲性侵，當時閨密則在一旁與男友做愛。想不到，10 分鐘後，竟換陳男上前接手、性侵少女得逞，男性友人則與閨密在旁發生性關係，之後又回頭性侵少女，事發後少女心生恐懼向母親陳述經過，在母親陪同下報案。
陳男到案後辯稱與少女是你情我願，雖有發生性關係但絕非性侵。不過，少女指控當時先是遭男性友人性侵後，10 分鐘後男性友人向陳男大喊「換人啦！」陳男即與男性友人接手性侵。閨密到庭證稱，事發後少女怕連累閨密及其男友，不敢馬上報警只是一直哭。台中地院考量少女當時剛滿 18 歲，屬心智尚未成熟之人，突遭友人性侵深感恐懼，但因年紀小、應變能力較低，雖試圖求救也不敢大聲呼喊、逃跑，為此認定陳男有罪，依強制性交罪判陳男 7 年 6 月徒刑，男性友人則另案通緝。