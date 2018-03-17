跟著Boobee去旅行／到拉索埃用神鳥的眼淚　換一

環頸雉俗稱野雞，飛行時速每小時40-60公里，但偏好奔跑，被追逐時，可加速到每小時90公里。台灣環頸雉屬於保育類，棲息於農田周遭的丘陵、草地、湖邊為塘等地，目前宜花東因棲地較少被破壞，而常見野生環頸雉。

拉索埃湧泉生態園區位於光復鄉大進村、大全村之間，總面積50公頃，有6個湧泉和4條野溪，野溪合計長2.7公里，是當地居民夏日戲水乘涼的好去處。進入園區隨處可見神鳥兜羅造型的看板，神鳥兜羅其實就是台灣的白領環頸雉。

距離清明連假不到2週，已經計畫好要去哪裡玩了嗎？來不及搶到便宜機票，那就到花蓮光復拉索埃湧泉生態園區。源源不絕的湧泉來自阿美族神話中的神鳥，到底是什麼樣的秘境，快跟著保庇NOW一探究竟。

拉索埃湧泉生態園區原本擁有六座湧泉，但因桃芝颱風造成土石流，導致湧泉被掩埋，經過政府和民間的努力，已修復四座。最南邊的第一泉，泉水呈現碇藍色，而被稱為拉索埃藍色的眼淚，除了是居民公認的秘境之外，也是遊客打卡熱門景點。

阿美族神話記載，有一天兜羅來到花東縱谷例行巡邏，卻被獵人用弓箭劃傷了頸部，受傷的兜羅只好迫降在拉索埃的竹林裡。村民聽見竹林傳來陣陣哀嚎聲，發現是兜羅受傷，趕緊用白布替牠包紮傷口。經過村民的悉心照顧，兜羅的傷口終於復原，或許是捨不得村民，直到回到天神身邊，兜羅始終沒把白布拿下。

幾年後花東縱谷發生旱災，草木枯黃、大地龜裂，在沒水又沒食物吃的情況下，村民相繼病死。兜羅請求天神拯救人們，獲得同意後便趕到村里，見到村民們的慘狀，兜羅落下五滴眼淚，一滴眼淚成為一個水窪。此時神奇的事情發生了，水窪湧出源源不絕的泉水，解救村民的危機，因水質潔淨甘甜而將此地命名為拉索埃（Laso’ay）部落。

拉索埃的悲劇尚未結束，突如其來的瘟疫，讓部落裡無論男女老少，紛紛染病身亡。兜羅便在次請求天神，但這次天神沒有立即答應。天神告訴兜羅，牠這一生只能落六滴眼淚，倘落這次在幫助人民就會灰飛煙滅了。兜羅想到拉索埃部落的人們對自己有恩，便義無反顧地決定拯救村民。於是帶著解藥來到部落，最後一滴眼淚混合解藥成為一口湧泉，讓生病的村民趕緊飲用，而兜羅就在村民的面前漸漸地消失。

歷經種種磨難而生存下來的拉索埃村民，發現白領環頸雉長得和兜羅一樣，相信這是天神受到兜羅的感動，才讓牠化身為白領環頸雉，永遠生活在這片土地上。

了解神話故事之後，對於拉索埃湧泉生態園區又更認識一些。另外在這除了湧泉之外，還有水往上流的奇景。因湧泉區聯外道路第一處湧泉連結的野溪，水位比湧泉高，加上不斷冒出的氣泡，就呈現水往上流的樣貌。

神話可以連結不同世代的人，並且讓我們更加了解在地的故事。很久沒有親近大自然，需要被太陽好好的曬一下，來拉索埃湧泉生態園區，讓神鳥的眼淚洗去你的疲憊和憂鬱，繼續為明天生活打拼。

資料來源：

光復旅遊導覽

花蓮縣光復鄉大全社區發展協會

臺灣國家公園－環頸雉

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