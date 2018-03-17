八仙山幸運嘉賓　長鬃山羊及藍腹鷴驚鴻一瞥

悠閒的午後，八仙山自然教育中心辦公室後面傳來窸窸窣窣的聲音，仔細一瞧，原來是長鬃山羊自在的吃葉子，讓近距離的觀賞讓環境教育教師們又驚又喜！東勢林區管理處表示，八仙山國家森林遊樂區美麗的自然環境，除了長鬃山羊，園區還有機會觀察到藍腹鷴的美麗身影。

八仙山國家森林遊樂區位於台中市和平區，鄰近谷關風景特定區，園區內擁有豐富的動植物生態資源，多層次植被、潺潺流水十文溪及陽光灑落的點點斑光。長鬃山羊棲息於低至高海拔山區森林，多單獨活動，擅長於陡坡活動，利用其外突的蹄抓住岩石表面。是屬日行性動物，以樹葉、嫩芽、草為食，有磨角的習性，圓滾滾的眼睛令人為之一亮。