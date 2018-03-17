八仙山幸運嘉賓　長鬃山羊及藍腹鷴驚鴻一瞥

悠閒的午後，八仙山自然教育中心辦公室後面傳來窸窸窣窣的聲音，仔細一瞧，原來是長鬃山羊自在的吃葉子，讓近距離的觀賞讓環境教育教師們又驚又喜！東勢林區管理處表示，八仙山國家森林遊樂區美麗的自然環境，除了長鬃山羊，園區還有機會觀察到藍腹鷴的美麗身影。
八仙山國家森林遊樂區位於台中市和平區，鄰近谷關風景特定區，園區內擁有豐富的動植物生態資源，多層次植被、潺潺流水十文溪及陽光灑落的點點斑光。長鬃山羊棲息於低至高海拔山區森林，多單獨活動，擅長於陡坡活動，利用其外突的蹄抓住岩石表面。是屬日行性動物，以樹葉、嫩芽、草為食，有磨角的習性，圓滾滾的眼睛令人為之一亮。
另外，園區內還有機會看到保育類的藍腹鷴，美麗的兩條白色尾羽讓人印象刻深，食性以植物種子、嫩葉、漿果及土中小蟲為食，性隱密大多於晨昏或天候不佳的濃霧中出現。民眾不妨到八仙山國家森林遊樂區，瞧瞧這些可愛的動物。
園區內設有八仙山自然教育中心，為林務局在中部推廣森林環境教育的重要基地。透過各式各樣的活動方案，讓老師學生與民眾能在八仙山快樂學習、與自然共舞，並能從「探索」森林、「關懷」環境的過程中，承諾以「行動」來愛護地球。
八仙山自然教育中心4月28日將再辦理一梯次親子工作假期，讓民眾藉由有趣的關卡認識外來種對原生棲地的破壞，並穿著青蛙裝近距離與魚蝦共游，想體驗的民眾歡迎報名參加。東勢林區管理處指出，前往八仙仙山國家森林遊樂區森呼吸時，也許就是下一個看到長鬃山羊及藍腹鷴的幸運嘉賓。