9小時最長時間彩虹 文大獲金氏世界紀錄認證

文大大氣系主任曾鴻陽表示，文大之所有能創下紀錄，可說是在天時、地利、人和的搭配下才能完成。「天時」是需要有很好的天氣條件，要有雲、水氣、陽光，才能形成彩虹。

文大這一次彩虹觀測，打破原先於1994年3月14日在英國英格蘭約克郡韋瑟創下的6小時紀錄，今天正式由金氏世界紀錄認證單位授證。

（中央社記者陳至中台北17日電）中國文化大學去年11月30日觀測到彩虹高掛陽明山，長達約9個小時，打破英國於1994年創下的紀錄，今天正式獲得金氏世界紀錄認證。

去年11月底正值秋冬季節，東北季風盛行，將海面上的水氣帶往陽明山所在的大屯山區，在合適的風速和水氣下，加上逆溫層的存在，使得大量水滴凝結聚集在文化大學東北側山頭。同時間，越過大屯山而成的沉降氣流，使文大南側地區保持晴朗天氣，陽光得以灑入雨滴，形成彩虹的美景。

「地利」部分，曾鴻陽指出，一般來說中午很難觀測到彩虹，因為彩虹會落到地平線之下。但文大所在的「華岡」是一個獨立的山頭，彩虹低於地平線時，會落在山谷之中，從文大往山谷方向仍能看到。

「人和」部分，曾鴻陽說，這次紀錄除了師生的努力，也有賴附近民眾熱心提供資料，讓文大有充足的資訊向金氏世界紀錄認證單位證明，彩虹從早上到下午沒有中斷過。另外也感謝財團法人氣象應用推廣基金會和東瀚建設開發公司的贊助。

文大代理校長王淑音表示，文大有得天獨厚的環境，加上地靈人傑，才能有此盛舉。她今天更以英文向參與活動的外國人士說，歡迎來到「彩虹的家」。

氣象應用推廣基金會董事長蔡清彥表示：「環境給我們機會，關鍵是你有沒有掌握到。」這次彩虹紀錄，文大即時掌握時機，發動師生觀測，展現出極高的創意和執行能力，進而產生價值，正符合「創新」的定義，「創新，你們做到了」。

中央氣象局局長葉天降表示，文大是一個有「靈性」的地方，去年11月份日出、日落間的時間只有差不多11小時，扣除太陽還是非常低的時間，這次9小時的觀測，幾乎可以說是涵蓋了所有可看到太陽的時間。他也打趣地說，未來希望能發展出預報，告訴民眾明天到文大能看到彩虹的機率有多少。

中華科學傳播協會理事長陳泰然表示，大自然有很多奇妙現象，能觀測到這麼長的彩虹，在學校教育和社會教育上都是非常重要的事。他並說，大自然就是最好的觀光，文大最長彩虹的故事，一定要多跟世界分享。（編輯：方沛清）1070317