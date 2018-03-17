奧斯卡才剛過 主辦單位主席被控性騷擾

法新社和路透社報導，75歲的貝里曾擔任「今天暫時停止」（Groundhog Day）和「大寒」（The BigChill）攝影師，也當過導演，去年8月獲選為美國影藝學院主席，任期為4年。

「綜藝」報導說，美國影藝學院（The Academy ofMotion Picture Arts and Sciences）14日收到3起性騷擾申訴後，隨即展開調查。奧斯卡頒獎典禮4日才剛落幕。

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）和「好萊塢報導」（THR）今天報導，奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院主席貝里（John Bailey）因涉嫌性騷擾，正接受調查。

貝里上任沒多久，女星艾莉莎米蘭諾（AlyssaMilano）就在推特上發起「#我也是」（#MeToo）反性騷擾運動，引爆全球巨大迴響。

好萊塢金牌製片溫斯坦（Harvey Weinstein）被踢爆染指數十名女性後，去年10月遭美國影藝學院開除。他旗下的米拉麥斯影片公司（Miramax）為「莎翁情史」（Shakespeare In Love）和「黑色追緝令」（PulpFiction）的出品公司。

在今年2月的奧斯卡年度入圍者午餐聚會，貝里曾承諾美國影藝學院對「平衡性別、種族和宗教的意識會更高漲，責任更加重大」。

美國影藝學院沒有立刻對置評要求作出回應。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1070317