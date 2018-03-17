川普簽署台灣旅行法　外交部將持續深化台美關係

美國總統川普於美東時間3月16日正式簽署「台灣旅行法案」生效，讓鼓勵台美各層級官員互訪的台灣旅行法成為美國法律。外交部今（17）日對美國行政、立法部門的支持表達歡迎與感謝，未來也將持續推動深化台美關係。



外交部新聞稿聲明指出，繼美國聯邦眾議院與參議院分別於今年1月及2月通過「台灣旅行法案」，完成國會立法程序後，法案由川普16日正式簽署生效。這項法律鼓勵美國政府增進台美雙邊官方交流層級，進一步提升台美關係；外交部對美國行政、立法部門展現的善意與支持，「表達誠摯歡迎及感謝」。



外交部說，台美關係緊密友好，近年來在雙方共同努力下，台美關係更加堅實穩固；川普上任至今，美國行政部門頻繁派遣資深官員來台，參與商務、文教及台美「全球合作暨訓練架構」等相關活動，使雙方實質合作關係更加緊密。外交部對美國國會友人的善意，以及川普政府的友好作為表示肯定與感謝。



同時，外交部強調，未來也將持續秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切聯繫溝通，持續深化兩國各領域、各層級的合作夥伴關係，攜手促進區域的和平及穩定。