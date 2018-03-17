穩定天氣難遇 最長彩虹紀錄難再破

文大大氣系副教授周昆炫表示，去年11月左右，文大就開始守株待兔，11月27日「預演」就觀測到超過6小時的彩虹，確定能打破紀錄。11月30日正式上場，一共動員了70、80位師生和民眾，拍攝超過1000張照片，經過中央氣象局的檢驗和背書，才獲得金氏世界紀錄認可。

根據文大的紀錄，去年11月30日當天，清晨6時57分彩虹出現在西北側天空，中午時下降到北邊山谷，再上升到東北側天空，一直到下午3時55分間都清晰可見。打破原先於1994年3月14日在英國英格蘭約克郡韋瑟創下的6小時金氏紀錄。

（中央社記者陳至中台北17日電）中國文化大學去年11月30日觀測到長達約9小時的彩虹，今天正式獲得金氏世界紀錄認證。專家指出，當天天氣非常穩定，才能讓彩虹持續那麼長的時間，未來這項紀錄恐怕很難被打破。

周昆炫表示，冬天太陽照射角度較小，加上東北季風吹拂，比較容易觀測到彩虹。如果風較弱一些，水氣被陽明山擋在北側，南側則晴朗有陽光，文大所在華岡地區就容易有彩虹出現。

周昆炫表示，這項紀錄要被打破不容易，因為11月30日當天天氣非常穩定，幾乎沒什麼變化，才會讓彩虹一直出現。加上台灣冬天，日出到日落之間約11小時，陽光比較明顯的時間大概就是9小時，已經達到極限。

另外，國外也很難突破紀錄。周昆炫說，華岡北倚陽明山，冬天盛行東北季風，加上擁有獨立山頭，中午時間彩虹低於地平線時仍可在山谷中看到。國外的長時間的彩虹大多出現在大瀑布區，頂多只有半天能觀測到。

周昆炫表示，每年11月、12月，約有1/3的時間可在文大觀測到彩虹。只要前一天氣象預報東北季風較弱，就有很高的機會，因此未來可望跟台北市政府合作，發展彩虹預報，方便民眾上山賞景。

金氏世界紀錄認證代表賈蘭德(John Garland)表示，彩虹屬於自然現象，需要非常小心去檢查每個資料，這次他們仔細檢視了數千張照片，尤其是關鍵的中午時間，配合科學證據的佐證，才給予認證。

這項紀錄認證還有一個小插曲，文大昨天中午臨時收到認證單位信件，要求補充第二獨立單位的背書，大氣系緊急聯繫中央氣象局副局長鄭明典，完成氣象分析檢驗和檢查，確定文大的資料沒有問題。傍晚將資訊傳回認證單位，獲得認可，今天活動才得以照常舉行。（編輯：方沛清）1070317