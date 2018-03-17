軍武》影／威嚇北韓入侵　南韓擬增購40架阿帕契直升機

為了強化前線部隊反戰車力量，南韓政府擬減少K2「黑豹」戰車採購數量，將經費用於增購 AH-64「阿帕契」( Apache )攻擊直升機，數量可能達到40架。

根據美國「國防新聞」(Defense News)網站 16 日報導，南韓國防部長宋永武表示，參謀聯席會議預計下個星期提出採購需求。南韓國防部並未指出將採購多少架阿帕契直升機，不過消息來源指出，南韓軍方預計最多買 40 架阿帕契直升機。

文在寅上台後，為了因應北韓危機升高，積極尋求對北韓的作戰優勢，南韓希望在開戰 2 到 3 個星期內占領北韓首都平壤。根據南韓新的戰略方針，為了強化空中突擊能力，將採購更多作戰用直升機取代戰車，南韓軍方為此將減少採購 300 輛 K2 黑豹(Black Panther)戰車。