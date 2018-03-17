王岐山當選中國國家副主席 重返政治舞台

（中央社記者邱國強北京17日電）中國13屆全國人大一次會議今天選舉國家副主席，前中共政治局常委王岐山以2969票贊成、1票反對，另有10人缺席的結果，當選國家副主席，哄傳多時的傳言終獲證實。
王岐山當選國家副主席，充分證明中共總書記習近平對他的重用。在層層壓力下，王岐山卸任中共政治局常委及中紀委書記後，卻仍能以眾人矚目之姿「王者歸來」，以一介普通黨員的身分重新躍上政治舞台，能量不容小覷。
與稍早習近平當選連任國家主席的得票數相較，王岐山多出了僅有的1張反對票，襯托出習近平身為黨中央核心的至高無上權威。
今天上午在投票時，王岐山跟在7名中共政治局常委之後投票，贏得僅次於習近平的熱烈掌聲。
2013年3月14日，中共政治局委員李源潮當選國家副主席，投票結果是2839票贊成、80票反對、37票棄權，另有7張選票被領取後未投入票箱。相形之下，王岐山具備的威望可見一斑。
王岐山未來在中共黨政體制內所扮演的角色，廣受外界矚目。而從先前的傳言到種種的跡象都表明，王岐山絕非是一名儀式性質的國家副主席，而是能為習核心出謀劃策且擁有一定權力的人物，地位或可直追政治局常委，成為中共的「第8號常委」。（編輯：楊昇儒）1070317