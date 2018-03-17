王岐山當選中國國家副主席 重返政治舞台

（中央社記者邱國強北京17日電）中國13屆全國人大一次會議今天選舉國家副主席，前中共政治局常委王岐山以2969票贊成、1票反對，另有10人缺席的結果，當選國家副主席，哄傳多時的傳言終獲證實。

王岐山當選國家副主席，充分證明中共總書記習近平對他的重用。在層層壓力下，王岐山卸任中共政治局常委及中紀委書記後，卻仍能以眾人矚目之姿「王者歸來」，以一介普通黨員的身分重新躍上政治舞台，能量不容小覷。

與稍早習近平當選連任國家主席的得票數相較，王岐山多出了僅有的1張反對票，襯托出習近平身為黨中央核心的至高無上權威。