NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈認愛草莓姐姐！香蕉哥哥赴沖繩閃婚陽岱鋼受傷？　首打席被三振就退場理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

陸委會：兩岸健康對話才能展開新局

中央社2018/03/17 11:10
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者翟思嘉台北17日電）陸委會副主委邱垂正今天說，台灣長期是中國大陸對外「銳實力」的前沿與試驗場，希望國際支持台灣的兩岸政策，透過健康溝通對話，兩岸才有展開新局的可能。

行政院大陸委員會副主任委員邱垂正今天出席「習近平時代的中國：發展、機遇與挑戰國際研討會」時做以上表示。

他表示，中國大陸今年兩會進行大幅度的機構人事調整與改變，但無論官員調整更迭，都必須客觀面對兩岸現實，並尊重兩岸人民意志。政府密切關注中國大陸人事發展、法規變動後對台灣的影響。

邱垂正表示，中共對台政策延續其「一中」、「反獨」既定方針，拉攏與打擊兩手策略。近日大陸提出對台31項，涵蓋各領域，是明顯的政治統戰；政府正審慎評估對台灣產業安全可能影響，並進一步強化台灣優勢，陸委會也就此成立長期專案評估小組。

他指出，中共「銳實力」戰略概念近來常被提出，中國大陸實力崛起對發展中國家具吸引力，但也帶來威脅，中國隱約的滲透分化對民主社會衝擊與國際秩序規則的改變，值得注意。

邱垂正表示，台灣長期是中國對外「銳實力」的前沿與試驗場，希望各界了解中共對外模式的威脅，可能造成民主風險與兩岸關係發展失衡。國際應支持台灣的兩岸政策，要求中國修正做法，鼓勵兩岸健康對話，才符合亞太安全最大利益。

他說，兩岸和平穩定是兩岸雙方共同目標與責任，總統蔡英文過去曾呼籲兩岸領導人應秉持圓融中道的政治智慧，創造人民福祉，消除敵對與戰爭恐懼。中國大陸領導人應有遠大視野與智慧，兩岸可以做制度競爭，但絕非以強勢武力、經濟力量較量，迫使對方妥協。

邱垂正呼籲中國大陸正視中華民國客觀存在事實，及台灣人民對民主價值的堅持，兩岸當前難題唯有溝通對話才有展開新局的可能。（編輯：楊昇儒/朱建陵）1070317

馬克宏梅克爾誓言 6月提出...文在寅將訪越 越南：歡迎南...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan