陸委會：兩岸健康對話才能展開新局

邱垂正表示，中共對台政策延續其「一中」、「反獨」既定方針，拉攏與打擊兩手策略。近日大陸提出對台31項，涵蓋各領域，是明顯的政治統戰；政府正審慎評估對台灣產業安全可能影響，並進一步強化台灣優勢，陸委會也就此成立長期專案評估小組。

他表示，中國大陸今年兩會進行大幅度的機構人事調整與改變，但無論官員調整更迭，都必須客觀面對兩岸現實，並尊重兩岸人民意志。政府密切關注中國大陸人事發展、法規變動後對台灣的影響。

（中央社記者翟思嘉台北17日電）陸委會副主委邱垂正今天說，台灣長期是中國大陸對外「銳實力」的前沿與試驗場，希望國際支持台灣的兩岸政策，透過健康溝通對話，兩岸才有展開新局的可能。

他指出，中共「銳實力」戰略概念近來常被提出，中國大陸實力崛起對發展中國家具吸引力，但也帶來威脅，中國隱約的滲透分化對民主社會衝擊與國際秩序規則的改變，值得注意。

邱垂正表示，台灣長期是中國對外「銳實力」的前沿與試驗場，希望各界了解中共對外模式的威脅，可能造成民主風險與兩岸關係發展失衡。國際應支持台灣的兩岸政策，要求中國修正做法，鼓勵兩岸健康對話，才符合亞太安全最大利益。

他說，兩岸和平穩定是兩岸雙方共同目標與責任，總統蔡英文過去曾呼籲兩岸領導人應秉持圓融中道的政治智慧，創造人民福祉，消除敵對與戰爭恐懼。中國大陸領導人應有遠大視野與智慧，兩岸可以做制度競爭，但絕非以強勢武力、經濟力量較量，迫使對方妥協。

邱垂正呼籲中國大陸正視中華民國客觀存在事實，及台灣人民對民主價值的堅持，兩岸當前難題唯有溝通對話才有展開新局的可能。（編輯：楊昇儒/朱建陵）1070317