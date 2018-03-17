文在寅：朝鮮半島非核化 絕對不能讓步

報導指出，文在寅還特別提到，預定4月底舉行的南北韓高峰會談上，他與北韓領導人金正恩會晤時，也將妥善為之後的美國北韓高峰會營造成功氣氛。

文在寅和川普在35分鐘的通話中，兩位領導人決定以北韓非核化為目標，在每個階段保持密切合作，直至北韓積極作出相應行動。

南韓「中央日報」今天在頭版頭條引述青瓦台國民溝通首席秘書官尹永燦的話，作出了前述報導。

（中央社記者姜遠珍首爾17日專電）南韓總統文在寅16日與美國總統川普通電話時強調，朝鮮半島非核化是保證朝鮮半島和平、甚至全世界和平的重要目標和過程，任何情況與任何條件，都絕對不能讓步。

文在寅說，他會積極汲取以往失敗教訓，避免重蹈覆轍。

對於美國對南韓的貿易壓力，文在寅表示，在南北韓高峰會和美國北韓高峰會即將舉行之際，韓美需要向外界展現雙方緊密合作，希望川普總統重視此一情況。

報導指出，文在寅之前還與日本首相安倍晉三進行了45分鐘通話，文在寅在電話中表示，朝鮮半島的和平只有在北韓、美國關係，及北韓、日本關係都有所改善時，南北韓關係才能進一步發展。

韓日領導人並一致認為，韓美日應保持密切合作，並強化合作，促使北韓將非核化落實到行動。

安倍在電話中特別指出，希望以南北韓高峰會和北韓美國高峰會為契機，順利展開北韓與日本的對話。

安倍計劃在南北韓高峰會舉行之前，於4月中旬訪問美國面晤川普。同時，文在寅也計劃儘早訪問日本。（編輯：屈享平）1070317