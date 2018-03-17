文在寅將訪越 越南：歡迎南韓新南方政策

（中央社河內17日電）越南外交部指出，南韓總統文在寅22日至24日將訪問越南。越南官方對南韓「新南方政策」表示歡迎，希望進一步發揮兩國合作潛力，以及在區域和國際問題密切配合。

文在寅去年11月提出「新南方政策」，重點是加強與越南等東南亞國家關係的目標。南韓總統府表示，越南是南韓在東南亞地區的最大貿易夥伴，在南韓新南方政策中扮演核心作用。

這是文在寅近期第2度訪問越南，上一次於去年11月在越南峴港市出席亞太經濟合作會議（APEC）。

南韓總統府青瓦台官員日前表示，文在寅22日至24日訪問越南期間，將和越南國家主席陳大光（Tran DaiQuang）會談，也將會晤越南共產黨總書記及總理、國會議長等政治領袖，商議發展兩國全面戰略合作夥伴關係、探尋未來發展面向的雙邊關係方案。