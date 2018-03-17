大嫂團又一人爆財務危機　被多人指控收錢不寄貨

近日秀琴被爆欠債引發喧然大波，不僅多次與爆料者兼自稱債主的鄭女登上媒體版面一來一往，還與同屬大嫂團的成員Vicky各說各話，令外界有如霧裡看花，沒想到現在大嫂團又爆成員財務出狀況，郭世倫前妻Nina被大陸網友「卡布奇諾1588」踢爆，說她經營網拍收錢不出貨。
據《蘋果日報》報導，該名網友在Nina微博留言處寫下，「金額有1、200、500多、800多到1000多（人民幣）都有吧，還有粉絲應該還在等收貨吧，估計等不到了，騙這點錢看我們拿她沒辦法了吧。」並附上交易截圖，直指她收錢不交貨，留言一出，另有其他受害網友附和，「傲慢與偏見28548」、「娜娜Jenny」與「oeoo」等也跳出指控。
▲Nina（左）遭爆財務危機，收錢不寄貨。（圖／NOWnews資料照）
還有網友直接標註黃鐙輝老婆萁萁、嚴立婷及徐小可，請她們三人轉達Nina出來面對，萁萁表示，「她無緣無故消失1年了，不清楚她的近況，已經很久沒聯絡了。」嚴立婷承認有網友詢問，「但我N年沒跟她聯絡，不清楚發生什麼事。」徐小可則透露1月和老公阿Ben去上海找Nina，「當時她看來狀況不錯，兒子也很好，她說自己在深圳跟上海經營代購，爸爸在上海有公司，她才帶兒子去大陸，我看她把兒子安頓得很好，沒聽她說經濟收入有困難。」
對網友指控，Nina回應，「我上周證件和手機被偷，無法進微博、微信，這幾天都在處理補辦手續，加上所有帳號都是綁定手機，才剛拿到申請的電話卡，而且小孩之前生病住院一周，因為登不上微博和微信才這樣，現在會趕快善後。」