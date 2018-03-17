大嫂團又一人爆財務危機　被多人指控收錢不寄貨

近日秀琴被爆欠債引發喧然大波，不僅多次與爆料者兼自稱債主的鄭女登上媒體版面一來一往，還與同屬大嫂團的成員Vicky各說各話，令外界有如霧裡看花，沒想到現在大嫂團又爆成員財務出狀況，郭世倫前妻Nina被大陸網友「卡布奇諾1588」踢爆，說她經營網拍收錢不出貨。

據《蘋果日報》報導，該名網友在Nina微博留言處寫下，「金額有1、200、500多、800多到1000多（人民幣）都有吧，還有粉絲應該還在等收貨吧，估計等不到了，騙這點錢看我們拿她沒辦法了吧。」並附上交易截圖，直指她收錢不交貨，留言一出，另有其他受害網友附和，「傲慢與偏見28548」、「娜娜Jenny」與「oeoo」等也跳出指控。