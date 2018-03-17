NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈認愛草莓姐姐！香蕉哥哥赴沖繩閃婚陽岱鋼受傷？　首打席被三振就退場理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

南科推運動元年 鼓勵科技人動起來

中央社2018/03/17 11:25
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者朱則瑋台北17日電）南部科學工業園區訂今年為運動元年，與廠商合辦羽球、籃球、健走及夜跑等運動，要扭轉科學產業人才過勞且身體不佳印象，藉此照顧人才、留住人才。

科技部南科管理局資料顯示，至今年1月止，有223家廠商進駐園區。

南科管理局長林威呈今天告訴中央社記者，科技人過往總給人過勞、身體不佳等印象，就算有好的薪水待遇，沒優質環境也留不住人才。南科管理局決定當領頭羊，訂今年為運動元年，鼓勵科技人走出來，多多運動，保持身體健康、心情愉悅，才更有動力投入工作。

林威呈說，園區運動場域很多，有乒乓球、羽毛球、壘球與籃球等，管理局整合場域資源擴大辦比賽，各廠商組隊報名，像羽球賽部分，今年更找世界球后戴資穎代言，並下場和選手們切磋球技。

「員工絕對是公司最重要資產」林威呈說，面對中國對台31項政策及各國高薪挖角，企業要努力留才，管理局也要打造好的環境，除球賽，3月開始，每個月第一週的週三晚上都會舉行夜跑、健走，並由廠商輪流認養，增加參與感，像3月就是由台達電認養。

林威呈表示，所有園區廠商動起來，參與運動賽事、活動已是共識，未來將辦更多賽事，不排除邀教練開班授課，提升運動風氣。隨南科園區整體營業額持續成長，透過運動調節體質，讓全台灣甚至全世界人才更願意到南科工作、生活。（編輯：李明宗）1070317

大陸冷氣團21日報到 北部...楊梅3/19管線工程 1...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan