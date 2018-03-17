石虎再現中市　遭獸鋏夾傷送特生中心救治

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市昨天再度傳出保育動物石虎現身，有民眾在新社區頭嵙山發現一隻石虎遭獸鋏夾傷，台中市農業局今天表示，已送行政院農業委員會特有生物研究保育中心醫療及救傷收容。

台中市民眾昨天在新社區頭嵙山發現一隻遭獸鋏夾傷的保育類動物石虎，發現石虎右後腳受傷。農業局指出，獲報後委託野生動物保育學會救援，經緊急治療後送特生中心進一步醫療並救傷收容，待痊癒且評估適合野外生活後，將野放原棲息地。

農業局表示，新社區是台中市石虎棲息的熱區之一，后里、東勢及北屯也都有調查到石虎蹤跡，石虎面臨的重大威脅包含路殺、人為獵捕、獸鋏、吃下農藥殘留鼠類、野外犬貓攻擊、動物傳染病等。這次案例是遭獸鋏傷害，呼籲民眾不要非法使用獸鋏，除危害動物生命外，也可能使他人受傷。