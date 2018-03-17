她做再多仍遭婆婆百般刁難　竟遭嗆「回去問你媽」

婆媳問題永遠是道難解的習題！也是許多女性擔心踏入婚姻後得面臨的狀況。近日一名媳婦就表示，婚後盡心盡力把能做到的事都打理好，沒想到做得要死要活，竟換來婆婆一句「要如何做人家的媳婦，回去問你媽媽！」讓她忍不住感嘆「我對娘家的媽媽太不孝了」。

一名媳婦在臉書「爆怨公社」發文，認為自己雖不是一百分的媳婦，但只要能做到的事她都會全力以赴，除三餐親自下廚不偷懶之外，就連祭祖需要準備拜拜用品「不用人說，不用提醒也會早起去廚房準備」，但為婆家做了這麼多，婆婆卻始終不滿意。該名媳婦說，某次家族掃墓的日子，因她需要上班來不及準備祭祖物品，沒想到就遭婆婆大罵「要如何做人家的媳婦，回去問你媽媽！」完全不念及她平時付出的一切。