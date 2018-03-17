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生活

她做再多仍遭婆婆百般刁難　竟遭嗆「回去問你媽」

生活中心／綜合報導2018/03/17 12:10
▲一名媳婦抱怨做再多還是不得婆婆心，甚至遭婆婆嗆不會當媳婦。（示意圖／翻攝自網路）
▲一名媳婦抱怨做再多還是不得婆婆心，甚至遭婆婆嗆不會當媳婦。（示意圖／翻攝自網路）

婆媳問題永遠是道難解的習題！也是許多女性擔心踏入婚姻後得面臨的狀況。近日一名媳婦就表示，婚後盡心盡力把能做到的事都打理好，沒想到做得要死要活，竟換來婆婆一句「要如何做人家的媳婦，回去問你媽媽！」讓她忍不住感嘆「我對娘家的媽媽太不孝了」。

一名媳婦在臉書「爆怨公社」發文，認為自己雖不是一百分的媳婦，但只要能做到的事她都會全力以赴，除三餐親自下廚不偷懶之外，就連祭祖需要準備拜拜用品「不用人說，不用提醒也會早起去廚房準備」，但為婆家做了這麼多，婆婆卻始終不滿意。該名媳婦說，某次家族掃墓的日子，因她需要上班來不及準備祭祖物品，沒想到就遭婆婆大罵「要如何做人家的媳婦，回去問你媽媽！」完全不念及她平時付出的一切。

該名媳婦又說，由於自己每兩周會回娘家探望媽媽，就被婆婆嫌棄次數太頻繁。想到平時在婆家做了那麼多，煮給婆婆吃過的飯甚至比煮給自己媽媽吃過的還多，卻還遭婆婆酸言怒嗆，讓該名媳婦相當難過，更感嘆「忽然發現我對娘家的媽媽太不孝了」。文章一出引起不少網友熱議，認為婆婆與媳婦都是女人，沒必要互相為難，也有人認為「她都嫌棄你了，不如爛到底吧...都不要做了！這樣你也比較輕鬆」建議該名媳婦別再讓自己那麼累。

關鍵字婆媳婆婆媳婦娘家不孝
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