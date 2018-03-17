花蓮體中重視多面向發展　拿獎學金靠本領

花蓮體中蘊育不少在體壇中發光發熱的人物，有「台灣最速男」稱號的楊俊瀚、中華職棒Lamigo桃猿隊投手林國裕，都是從花蓮體中畢業後，在體壇上有一番的成績，日前體中邀請到林國裕的父親林錦源分享體育生的生涯規畫。

林國裕於2008年畢業於花蓮體中第五屆棒球隊，目前在Lamiga擔任中繼救援投手，前途相當看好，其父親林錦源則是擔任體中榮譽會長，對於學生在體中的成長教育，非常重視，林錦源以過來人的經驗表示，把孩子送來花蓮體中是最正確的選擇，學校對每一位孩子的用心栽培，讓體育優異的學生能夠發揮。更大力呼籲要家長把對運動有優異表現的孩子留在花蓮體中。