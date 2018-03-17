花蓮體中重視多面向發展　拿獎學金靠本領

花蓮體中蘊育不少在體壇中發光發熱的人物，有「台灣最速男」稱號的楊俊瀚、中華職棒Lamigo桃猿隊投手林國裕，都是從花蓮體中畢業後，在體壇上有一番的成績，日前體中邀請到林國裕的父親林錦源分享體育生的生涯規畫。
林國裕於2008年畢業於花蓮體中第五屆棒球隊，目前在Lamiga擔任中繼救援投手，前途相當看好，其父親林錦源則是擔任體中榮譽會長，對於學生在體中的成長教育，非常重視，林錦源以過來人的經驗表示，把孩子送來花蓮體中是最正確的選擇，學校對每一位孩子的用心栽培，讓體育優異的學生能夠發揮。更大力呼籲要家長把對運動有優異表現的孩子留在花蓮體中。
體中學務主任朱文彬表示，就讀體中，只要符合田徑、舉重、足球、拳擊、跆拳道、射箭、籃球、輕艇、棒球，符合上述9項專長均設有各式入學獎學金，且獎學金可隨著運動成績進步向上調升，金額最高可以達到33萬元整。
校長古基煌表示，學校除了專業運動訓練，也著重生活品格與學科教育並行，除了白天的學習外，目前也與慈濟大學、東華大學兩所師資培育中心合作，可針對個別孩子的學習需求採小型家教班的方式進行課輔，讓孩子在專長訓練及課業之外，也能培養多元才藝。學校期待能培育出全方位學習的孩子，未來無論到大學甚至出社會後，能成為社會菁英。
▲花蓮體中校長古基煌對於學生未來的發展相當重視，只要成績優異，申請獎學金不難。（圖／花蓮體中提供）
▲Lamigo中繼救援投手林國裕，畢業於花蓮體中，前途非常看好。（圖／林國裕提供）