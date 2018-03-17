扯！見E奶妹「凍未條」　國小老師請假外出買春

台中一名王姓國小體育老師，日前趁著上課空堂時間，透過網路與一位名為「妖艷女」的 E 奶妹聯繫，收到對方露奶照後「凍未條」，竟索性請假外出買春，遭埋伏員警逮到在東區一間日租套房內進行性交易，當場人贓俱獲，並依妨害風化罪送辦。

根據《蘋果日報》報導， 1 日下午 3 時許， 51 歲的國小體育老師與李姓女子相約在一間日租套房內進行「半身放鬆」服務，根據警方調查指出，李女在 LINE 訊息中開價半身放鬆（半套服務） 1800 元、全身放鬆（全套服務） 2300 元，標榜自己為「輕熟女」，身高 163 公分，上圍 34E ，並傳給王男身著性感服裝露奶的照片，內容露骨又鹹溼。