扯！見E奶妹「凍未條」　國小老師請假外出買春

台中一名王姓國小體育老師，日前趁著上課空堂時間，透過網路與一位名為「妖艷女」的 E 奶妹聯繫，收到對方露奶照後「凍未條」，竟索性請假外出買春，遭埋伏員警逮到在東區一間日租套房內進行性交易，當場人贓俱獲，並依妨害風化罪送辦。
根據《蘋果日報》報導， 1 日下午 3 時許， 51 歲的國小體育老師與李姓女子相約在一間日租套房內進行「半身放鬆」服務，根據警方調查指出，李女在 LINE 訊息中開價半身放鬆（半套服務） 1800 元、全身放鬆（全套服務） 2300 元，標榜自己為「輕熟女」，身高 163 公分，上圍 34E ，並傳給王男身著性感服裝露奶的照片，內容露骨又鹹溼。
李女為避開警方查緝，特意將感應扣及門鎖放在騎樓機車內，透過 LINE 訊息指揮，讓嫖客自行拿取進入房內，不料還是遭到警方埋伏，逮到李女與王男在房內進行性交易，並扣得潤滑液、保險套等證物。
事後王男竟還抱怨，原以為李女是 2、30 歲的年輕妹妹，未料網路廣告不實，本人竟是 40 歲的「熟女」，讓他感到相當失望，硬著頭皮進行「半身放鬆」，指稱第一次買春就遭逮，真的很倒楣。校方則指出，王男確實有請假外出的情形，不過請假事由為私事，事後卻趕不回學校上課，查證若情節屬實，將依規定懲處，嚴重恐遭解娉。