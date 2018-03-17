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中央社

俄商命案疑點重重 隨扈透露他早想逃

中央社2018/03/17 12:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦16日綜合外電報導）前俄羅斯雙面間諜在英國遭神經毒劑攻擊之後，英國警方今天表示，以謀殺案偵辦12日發生的俄國流亡商人葛魯希科夫命案。前保鏢透露，葛魯希科夫憂心自身安全，準備好逃亡計畫。

前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及女兒4日在英國遭到俄國軍用神經毒劑攻擊，性命垂危；12日又再發生68歲俄國商人葛魯希科夫（NikolaiGlushkov）陳屍家中，警方表示死因是頸部緊壓。

路透社報導，英國警方聲明表示，現階段調查顯示，葛魯希科夫命案與前雙面間諜謀殺未遂案或使用的毒劑，暫時沒有關連。

不過，葛魯希科夫是已故克里姆林宮批評者比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）友人。比瑞索夫斯基2013年在倫敦自家身亡，雖然警方認定是自殺，他曾公開說過，俄羅斯總統蒲亭想要殲滅他與朋友。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）今天稍早表示，針對前雙面間諜斯克里帕爾、葛魯希科夫這兩起謀殺案，已經展開刑事調查，並表示已經準備與英國當局合作。

倫敦警方表示，有鑑於葛魯希科夫據信擁有的關係，為了以防萬一，特種反恐部門人員持續率領調查葛魯希科夫之死。

英國內政大臣魯德（Amber Rudd）本週稍早指示警方與情報單位檢視近幾年14起死亡事件。警方原本不認為這些命案可疑，但媒體指控俄羅斯政府牽涉其中。

葛魯希科夫曾經任職於俄羅斯航空公司（Aeroflot）、比瑞索夫斯基的汽車公司LogoVAZ。

商業鉅子比瑞索夫斯基於2013年3月身亡，陳屍於倫敦西區的豪宅浴室內，脖子上綑綁圍巾，當時67歲。

蘇聯解體之後幾年，比瑞索夫斯基一向是俄羅斯最有權力的人物之一，為人所知的「克里姆林宮教父」。但KGB幹員出身的蒲亭2000年成為俄羅斯總統之後，比瑞索夫斯基與他發生爭執，流亡到倫敦。

基於回國可能生命不保，英國政府3年後提供比瑞索夫斯基政治庇護。比瑞索夫斯基的家人憂心，他可能是遭俄羅斯敵手謀害，但倫敦警方與法醫專家認定是自殺。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，前隨扈本週透露葛魯希科夫對他自身安全的擔憂程度，以及他們採取的維安措施。他說葛魯希科夫已經擬好逃亡計畫，其中包括性命危急時的藏身處。

前隨扈說：「當我們得知情勢有點緊張的時候，我們受命為葛魯希科夫準備逃亡。」這名隨扈先前也曾經為比瑞索夫斯基當保鏢，他說流亡海外人士覺得毒劑「總是個威脅」。

這名隨扈說：「比瑞索夫斯基以前公開講過，蒲亭直接下令要殲滅他與他的朋友。」（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070317

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