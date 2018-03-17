台南少棒球場動土 賴揆盼成東方威廉波特

賴清德指出，「有夢最美，希望相隨」，很多人知道台南是台灣第一個都市、文化首都，但少有人知道台南也是棒球城市；在台灣棒球發展的歷史中，台南出了很多名人，王建民，郭泓志等人都為台灣棒球打下汗馬功勞。

這座少棒球場是台南亞太國際棒球訓練中心的第一期工程，經費新台幣6億4700萬元；少棒球場動土代表總經費22億7600萬元的亞太國際棒球訓練中心工程正式啟動，這是賴清德擔任台南市長時的重大施政目標。

（中央社記者張榮祥台南17日電）2年來流標6次的台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場，今年2月終於決標發包，擘劃這項重大工程的行政院長賴清德，今天回娘家主持動土典禮，他期許台南成為東方的威廉波特。

賴清德表示，台南市民也喜歡棒球，在這種情形下，台南要大膽做一個夢，不只要做台灣的棒球城市，也要做東方的威廉波特，首先要興建國際級的棒球訓練基地，且爭取舉辦世界盃棒球比賽，及推展棒球運動。

他說，巨人少棒隊到美國比賽，大家才知道威廉波特，但威廉波特只是社區球隊加入小馬聯盟後的會員比賽；威廉波特只有一條路，旁邊有房子，還有座漂亮的球場，但規模比不上台南市的一個行政區，不是大家想像中的大城市。

他表示，棒球是台灣的國球，台南亞太國際棒球訓練中心將是國家代表隊參賽的場所，比威廉波特的強度更強；台南四季如春，更可作為日韓球隊的移訓基地，台南也可透過比賽提高能見度，發展觀光產業。

台南亞太國際棒球訓練中心第一期工程少棒球場動土後，預定108年6月完工驗收，以趕上同年7月在台南舉辦的U-12世界盃棒球賽。

台南市政府工務局人員說，這座少棒球場，包括可容納8000名觀眾席的主球場，及可容納1000名觀眾席的副球場兼壘球場，是台灣首座符合國際規格少棒球場。（編輯：方沛清）1070317