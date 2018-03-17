FBI前副局長麥凱比被開除 退休金恐不保

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國司法部長塞申斯今天開除只剩兩天就退休的聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱比。麥凱比曾參與前國務卿希拉蕊「電郵門」與川普「通俄門」等重大案件調查。

路透社報導，麥凱比（Andrew McCabe）在聲明中表示，因為他證實前FBI局長柯米（James Comey）說總統川普試圖對他施壓，要他停止通俄門調查的說詞，因此淪為政治下的犧牲品。

川普去年將柯米炒魷魚，之後接受電視台訪問時承認是因為「俄羅斯的事情」把他開除的。

塞申斯（Jeff Sessions）在聲明中表示：「依據督察長、FBI專業責任辦公室（OPR）調查結果和司法部高級官員的建議，我已終止聘僱麥凱比，立即生效。」