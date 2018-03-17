FBI前副局長麥凱比被開除 退休金恐不保

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國司法部長塞申斯今天開除只剩兩天就退休的聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱比。麥凱比曾參與前國務卿希拉蕊「電郵門」與川普「通俄門」等重大案件調查。
路透社報導，麥凱比（Andrew McCabe）在聲明中表示，因為他證實前FBI局長柯米（James Comey）說總統川普試圖對他施壓，要他停止通俄門調查的說詞，因此淪為政治下的犧牲品。
川普去年將柯米炒魷魚，之後接受電視台訪問時承認是因為「俄羅斯的事情」把他開除的。
塞申斯（Jeff Sessions）在聲明中表示：「依據督察長、FBI專業責任辦公室（OPR）調查結果和司法部高級官員的建議，我已終止聘僱麥凱比，立即生效。」
兩天後麥凱比將過50歲生日，屆時即符合FBI退休資格，能獲得全額退休金。9個月前川普才將柯米開除，現在麥凱比遭革職，他的退休金恐不保。
麥凱比是否會因為川普的政治施壓，而受到過分嚴厲的懲罰，也是個大問號。川普曾在推特痛批麥凱比，希望他走人。
麥凱比在聲明中表示：「因為我扮演的角色、採取的行動、目擊柯米被開除後所發生的事情，而被針對和如此對待。」
「攻擊我的信譽是大規模行動的其中一環…FBI、執法單位和情報專業人員的名聲會受到更廣泛損害。」
麥凱比1月底請辭副局長職位後一直在休假，他排定18日退休，結束22年職涯。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1070317