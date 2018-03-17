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中央社

生技股冷灶點火 挑好股盯基本面

中央社2018/03/17 12:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北17日電）整整2年處於「挨打」的生技類股，已有不少廠商出走，如今「春燕」似乎已現蹤，中裕取得美國藥證著實為台灣生技新藥業注入強心針，也為2年的生技冷灶點燃希望之火。

法人指出，生技股基期低，在大盤漲勢暫歇時會吸引資金進駐，串場演出，至於中長期產業是否谷底翻揚，還是要看個股的基本面，生技類股族群廣泛，個別股的屬性差異更大，過去齊漲齊跌的年代已過，傾向族群輪動格局，基本面依舊是投資人挑股的關鍵，新藥則視研發進度及選題為主。

法人認為，在浩鼎事件後，台灣新藥股的確有被低估的現象。日商JSR以高達105%溢價收購全球最大藥效評估模型設計公司中美冠科-KY，帶動中美冠科股價自去年12月低點32.75元上漲超過一倍來到72元，是其一的指標。

年初新藥藥廠台微體、亞獅康-KY同時申請美國存託憑證(ADR)籌資，要在台、美資本市場雙掛牌則是後續觀察指標。

2017年加權指數強勢站上萬點，不少個股還上演大漲驚奇秀，相較於不少產業大鳴大放，生技類股卻是獨自憔悴，上市生技醫療指數全年下跌8.9%，櫃買生技醫療指數跌幅也達9.5%，遠不及大盤的15%漲幅。

「跌深就是最大利多」，分析師表示，在台股持續強勢站在萬點之上後，漲幅相對落後的生技族群的確具備「吸睛」效應，搭配基本面題材，個股表現機會不容小覷。中裕取得美國藥證，具指標性意義，激勵近來新藥股股價谷底翻揚，連帶帶動上游原料藥族群漲勢。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，以全球角度來看，生技企業獲利持續看好，加上醫療生技產業具備源源不絕的技術創新題材，產業長線成長趨勢不會改變，而台股生技類股中，長線看好有獲利支撐的新藥與醫療器材類股，生技股今年有蠻多新藥公司會開始虧轉盈，開始獲利是生技類股的重大里程碑。另外還有些新藥公司今年會拿到美國食品暨藥物管理局（FDA）藥證，對台灣的生技族群也是一正面效應。

整體來看，蔡詠裕認為，生技類股長線仍是看好，個股的選擇，則須注意三大關鍵，「持續技術創新」、「已建立獲利模式」，並有「良好現金流」的個股為標的。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔分析，樂觀面上，預期今年FDA核准新藥件數應至少與去年相當，新藥研發進度並未減緩。風險方面，由於白宮經濟諮詢委員會在上月發表藥價政策白皮書，檢討美國民眾支付較其他國家偏高的藥價，以及長期如何維持醫療產業創新能力，以降低整體醫療支出等議題，雖然沒有確定的結論，但顯示美國藥價議題仍將為執政者重要議題，也將成為醫療產業短期不確定因素。（編輯：楊玫寧）1070317

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